Hrvaška se pritožuje zaradi slovenskega neplačila sodnih stroškov

Hrvaška je že večkrat od Slovenije zahtevala povračilo 150.000 evrov stroškov zaradi tožbe pred Sodiščem EU v povezavi z arbitražno razsodbo, a neuspešno, piše danes hrvaški Večernji list. Čeprav Hrvaška sama ne spoštuje arbitražne razsodbe, v časniku očitajo Sloveniji, da je ravnanje s sodno odločitvijo »indikativno za odnos med državama«.

Novinarka Sandra Veljković, ki je sicer leta 2013 objavila tudi prisluhe slovenskemu arbitru in agentki, zaradi česar je Hrvaška potem enostransko in kljub drugačni odločitvi arbitražnega sodišča odstopila od arbitraže, navaja, da poskuša Hrvaška že dve leti in pol od Slovenije izterjati 150.000 evrov sodnih stroškov. Da jih mora Slovenija Hrvaški vrniti, je odločilo Sodišče EU, ko se je 31. januarja 2020 izreklo za nepristojno odločati v tožbi Slovenije proti Hrvaški zaradi kršenja evropskega prava kot posledice nespoštovanja arbitražne odločbe o meji.

»Hrvaška je zahtevala izplačilo od Slovenije in nekajkrat spomnila na njeno obveznost in vztrajala, a brez rezultata in odgovora slovenske strani,« navaja Večernji list.

Novinarka tudi spominja, da sta tako Sodišče EU kot Evropska komisija pozvali obe državi, da spor glede arbitraže rešita bilateralno. »Dvakrat sta bili državi zelo blizu rešitvi, enkrat o meji, drugič glede režima ob njej, a obakrat se je zadnji trenutek, tik pred realizacijo dogovorjenega slovenska stran naglo umaknila,« navaja.

Kot pojasnjuje, se je prvič od domnevnega dogovora o meji leta 2017 umaknil tedanji slovenski premier Miro Cerar, letos pa Janez Janša ni sklenil dogovora o ribolovnem režimu v Piranskem zalivu, »da bi se končalo nesmiselno kaznovanje in maltretiranje« ribičev. Zdaj se bo moral s temi vprašanji soočiti novi slovenski premier Robert Golob, še navaja novinarka.

Slovenija in Hrvaška imata sicer več nerešenih »finančnih vprašanj«, med drugim tudi glede stroškov za arbitražno sodišče, ki bi si jih morali državi glede na končno razsodbo iz 29. junija 2017 razdeliti. Arbitražno sodišče je sicer pred tem v delni odločbi, ko je zavrnilo deklarativni odstop Hrvaške od arbitraže, naložilo Sloveniji, da sama založi za preostale stroške do konca postopka, sicer pa bi Hrvaška morala plačati svoj delež. Po neuradnih informacijah se na tej točki doslej ni zgodilo še nič, naj bi bila pa Hrvaška Sloveniji dolžna več kot milijon evrov.