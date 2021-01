Hrvaška žaluje za žrtvami potresa

Porušena zgraba v Petrinji. FOTO: Blaž Samec/Delo

Na Hrvaškem je danes dan žalovanja za žrtvami torkovega rušilnega potresa, v katerem je umrlo sedem ljudi, 26 pa jih je bilo poškodovanih, med njimi šest huje. Pomoč prebivalstvu prihaja z vseh koncev Hrvaške, pa tudi iz drugih držav, tudi Slovenije.Hrvaška vlada je 2. januar za dan žalovanja za žrtvami potresa, ki je z magnitudo 6,2 stresel območje Siska, Petrinje in Gline jugovzhodno od Zagreba, razglasila v sredo.Največ smrtnih žrtev je tresenje tal zahtevalo v vasi Majske Poljane blizu Gline. V ruševinah več družinskih hiš je umrlo pet krajanov, med katerimi je bil najmlajši 20-letnik. V središču Petrinje je umrla 12-letna deklica, v Žažini blizu Siska pa starejši moški.Nastala je tudi večja gmotna škoda. Doslej so prijavili poškodbe na več kot 4000 objektih, od tega jih najmanj 200 ne bo mogoče prenoviti.Prebivalce, ki so ostali brez strehe nad glavo, so namestili v sprejemne centre, predvsem v vojašnici v Petrinji in posameznih šolskih športnih dvoranah. Nekateri so poiskali zavetišče pri svojcih in prijateljih, preostalim so pripeljali stanovanjske zabojnike in mobilne hiške.