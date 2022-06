Hrvaška že za novo leto v schengnu?

Hrvaška je danes naredila še en korak na poti k vstopu v območje schengna. Stalni predstavniki držav članic pri EU (Coreper) so namreč zaprosili evropski parlament za mnenje o osnutku sklepa, po katerem bi bila Hrvaška v schengnu 1. januarja.

Evropski parlament bo svoje mnenje, ki ni obvezujoče, sprejel v nekaj mesecih, predvidoma jeseni. Zadnjo odločitev o vstopu Hrvaške bodo imele države članice, ki morajo odločiti s soglasjem.

Ali bodo na koncu pripravljene sprejeti Hrvaško v schengen že s 1. januarjem, je še negotovo. Tudi Francija je ob začetku predsedovanja januarja napovedala, da bo pred širitvijo morala biti izpeljana reforma schengna. Poleg tega Bolgarija in Romunija čakata na zadnjo odločitev držav članic že več kot desetletje.

Slovenija je podprla odločitev, da svet EU zaprosi za mnenje evropski parlament, kar je del postopka. To pa po neuradnih informacijah ne more prejudicirati odločitve o samem vstopu Hrvaške. Tako prejšnja kot nova vlada sta zatrjevali, da podpirata vstop Hrvaške v schengen.

Notranji ministri EU so decembra lani ob koncu slovenskega predsedovanja razpravljali o hrvaškem izpolnjevanju vseh pogojev za uporabo schengenske zakonodaje. Hrvaška je bila v zadnjih letih tarča številnih kritik nevladnih organizacij, ki so objavljale poročila o fizičnem nasilju hrvaških policistov nad migranti na meji z Bosno in Hercegovino.