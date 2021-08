Vročinski val in požari na Balkanu trajajo že teden dni

170 gasilcev, 50 vozil in 25 vojakov

Stanje na terenu je danes veliko ugodneje, kot je bilo prejšnjo noč, ko so ognjeni zublji v nekem trenutku grozili hišam. FOTO: Duje Klarić/Cropix

Ekstremna vročina in požari še naprej pestijo Balkan

Ekstremna vročina celoten Balkan pesti že teden dni, temperature do 46 stopinj Celzija pa naj bi vztrajale še vsaj do petka. FOTO: Costas Baltas/Reuters

Pomoč Severni Makedoniji

Obsežen požar, ki je v ponedeljek izbruhnil pri Segetu Gornjem nedaleč od Trogirja v splitsko-dalmatinski županiji, je gasilcem delno le uspelo zajeziti. Do polnoči je zgorelo približno 550.000 hektarov večinoma makije ter nekaj borovega gozda, so danes sporočili iz operativnega gasilskega centra v Splitu.Ekstremna vročina celoten Balkan pesti že teden dni, temperature do 46 stopinj Celzija pa naj bi vztrajale še vsaj do petka. Območje se hkrati spopada tudi z obsežnimi požari, ti so zajeli dele Severne Makedonije, ki ji je Slovenija že ponudila pomoč. Požari so še v osrednji Grčiji ter na njihovin otokih, prav tako se z ognjenimi zublji spopadajo v Italiji in Španij, že sedmi dan požari vztrajajo v Turčiji.Glavni poveljnik hrvaških gasilcevje danes za hrvaške medije povedal, da je stanje na terenu zdaj veliko bolj ugodno, kot je bilo prejšnjo noč, ko so ognjeni zublji v nekem trenutku grozili celo hišam. S hitrim posredovanjem dodatnih gasilskih sil so požar še pravočasno omejili in rešili hiše, ne da bi morali evakuirati prebivalce, je dejal.V požaru, ki ga je v ponedeljek razpihoval močan veter, sta sicer zgoreli neka stara hiša in kamp prikolica, je danes poročala regionalna televizija N1. Do zgodnjih jutranjih ur je bil zaradi požara zaprt del jadranske magistrale pri Trogirju. V ponedeljek je dim ohromil tudi promet na splitskem letališču.Na terenu je danes približno 170 gasilcev s 50 vozili ter 25 hrvaških vojakov. Gasilcem še naprej pomagajo gasilska letala. Pod nadzorom sta južna in zahodna stran požara, ne pa tudi severna.Danes bosta območje požara obiskala hrvaški obrambni ministerin načelnik glavnega štaba hrvaških oboroženih silZgodovinski vročinski val na Balkanu, posebej v Grčiji, po več kot tednu dni ne popušča. V osrednji Grčiji in na Peloponezu naj bi se temperature še vsaj do petka vsak dan povzpele do 46 stopinj Celzija. Obenem na območju še naprej pustošijo požari. Z njimi se med drugim spopadajo v Severni Makedoniji, ki ji je pomoč že ponudila Slovenija.Tudi na grškem otoku Rodos se gasilci spopadajo s požarom, ki je zajel velike površine gozda in grmovja. Med drugim so morali evakuirati prebivalce vasi Maritsa, medtem ko turistične nastanitve zaenkrat niso v nevarnosti, poroča nemška tiskovna agencija dpa.Več manjših požarov divja na polotoku Peloponez ter na grško-turški meji ob reki Evros. O žrtvah zaenkrat ne poročajo. Poleg vročine dodatno težavo predstavljajo vetrovi, ki so na območju Egejskega morja poleti, še posebej avgusta, praviloma močni. Pogosto sicer prinašajo želeno osvežitev, a obenem lahko zanetijo požare, ki se nato zelo hitro razširijo.Po podobno sušnem in zelo vročem obdobju, kot je tokratno, ki mu je nato sledilo vetrovno obdobje, je v Grčiji leta 2007 izbruhnil pekel, v katerem je umrlo več deset ljudi. Meteorologi spremembo vremena - padec temperatur in okrepitev vetra - pričakujejo za konec tedna.O številnih požarih medtem poročajo tudi iz Severne Makedonije. Med drugim je velik požar v minulih dneh izbruhnil pri kraju Kočani, a so ga minulo noč uspeli spraviti pod nadzor, čeprav še ostaja aktiven in potencialno nevaren. Pri gašenju je sodelovalo okoli 500 gasilcev, pripadnikov vojske in drugih ljudi. Ena oseba je bila ranjena, več jih je poiskalo pomoč v bolnišnici zaradi težav z dihanjem.Zdaj glavni izziv ostaja požar pri planinskih vaseh Kostin Dol in Novoselani, kjer gori gozd na nekaj deset hektarjih. Zaradi hribovitega terena je tam nujna pomoč iz zraka in na območju so že gasilni helikopterji. Od danes sicer v državi velja popolna prepoved gibanja v gozdovih.Pomoč Severni Makedoniji v boju z ognjenimi zublji je že ponudila Slovenija. Kot je na Twitterju sporočila makedonska obrambna ministrica, pogovori že potekajo in Slovenija je pripravljena pomagati z vsemi razpoložljivimi sredstvi, za kar se zahvaljuje slovenskemu kolegu