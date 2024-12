Hrvaški minister: Če vam je predrago, pa sami specite kruh

Hrvaški gospodarski minister Ante Šušnjar je v luči naraščajočih cen in predprazničnega obdobja napovedal možnost širitve seznama izdelkov z reguliranimi cenami. Poleg tega je državljanom priporočil, naj razmislijo o pripravi pekovskih izdelkov doma, namesto da bi izražali nezadovoljstvo nad cenami v trgovinah, poročajo hrvaški mediji.

Na enem od gospodarskih srečanj je minister poudaril, da lahko potrošniki s svojimi navadami pomembno vplivajo na cenovne trende. Po navedbah portala Dnevnik.hr je Šušnjar dejal, da so cene osnovnih surovin, kot so moka, olje, mleko in elektrika, regulirane, kar omogoča bolj ugodno domačo proizvodnjo kruha. Dodal je, da ima tudi sam izkušnje s tem, za recepte pa je novinarje napotil na splet.

Njegova izjava je naletela na ostre kritike Neodvisnih hrvaških sindikatov. Predsednik sindikata Krešimir Sever jo je označil za neprimerno in jo primerjal s slavno izjavo Marije Antoanete: »Naj jedo potico, če nimajo kruha.« Opozoril je, da je naloga ministrov oblikovanje učinkovitih ukrepov za zajezitev cenovne rasti, ne pa usmerjanje ljudi k prilagajanju.

Na Hrvaškem cene osnovnih surovin, kot so moka, olje, mleko in elektrika, regulirane. FOTO: Špela Ankele

Hrvaška vlada je že septembra sprejela ukrepe za omejitev cen elektrike, plina in osnovnih živil, ki bodo veljali do marca prihodnje leto. Po besedah ministra Šušnjarja na ministrstvu razmišljajo o dodatnem razširjanju teh ukrepov na nove skupine izdelkov. Ob tem je izpostavil tudi uspešno delo državnega inšpektorata, ki je doslej zaznal kršitve cenovne regulacije pri 74 trgovcih. Minister je napovedal okrepitev nadzora in nadaljnje ukrepe za zajezitev rasti življenjskih stroškov.

Doda pa tudi, da bo vlada nadaljevala s krepitvijo podpore izvoznikom in gospodarski skupnosti z oblikovanjem ugodnejšega poslovnega okolja, vlaganjem v izobraževanje, razvoj veščin ter spodbujanjem raziskav in inovacij. Minister se je dotaknil tudi napovedanih protestov zaposlenih v šolstvu in drugih javnih službah zaradi zahtev po višjih plačah. Poudaril je, da so potrebna pogajanja in iskanje možnosti. Ob tem je izpostavil potrebo po uravnoteženju proračuna z upoštevanjem gospodarskih razmer. Pojasnil je, da je proračun namenjen prerazporejanju davkov, vendar mora ostati prostor za vlaganja v razvoj, saj ta dolgoročno omogočajo dodatne vire financiranja.

Šušnjar je spomnil, da je Hrvaška v tretjem četrtletju dosegla eno najvišjih stopenj gospodarske rasti v EU, k čemur so močno prispevale gospodarske spodbude v višini skoraj štirih milijard evrov. V prihodnjih letih se bodo te spodbude podvojile, s čimer želi vlada okrepiti razvoj manj razvitih regij. Med ključnimi ukrepi so podvojitev in potrojitev spodbud za raziskave in razvoj, olajšave pri davku na dobiček za vlagatelje ter podvojeni finančni prispevki za ustvarjanje novih delovnih mest v industriji.

Minister je izpostavil, da izvoz predstavlja 35 odstotka BDP-ja Hrvaške, njegova vrednost pa se je od vstopa v EU skoraj potrojila. Pozitivno na izvoz vplivata tudi članstvi Hrvaške v schengenskem območju in evroobmočju.