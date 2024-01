Hrvate čaka obvezno vojaško usposabljanje

V nadaljevanju preberite:

Ministrstvo za obrambo in državni sekretar na ministrstvu za obrambo Zdravko Jakob sta za Jutarnji list potrdila, da pripravljajo koncept krajšega osnovnega vojaškega usposabljanja. Jakob je ob tem povedal, da bo model znan v najkrajšem možnem času in da bo ustrezal varnostnim zahtevam Hrvaške in organizacij, v katerih sodelujejo njene oborožene sile. Po njegovih besedah ​​so vse možnosti odprte.

»Poskušali bomo najti najboljšo možno rešitev, v vojski pa je dovolj ljudi za izvajanje usposabljanja,« je povedal Jakob in zatrdil, da bo denar za ta namen zagotovljen.

Izjave ministrstva za obrambo potrjujejo, da se je država odpovedala uvajanju obveznega služenja vojaškega roka. Po prejšnjih predvidevanjih naj bi njegova uvedba stala okoli 70 milijonov evrov letno, stroški za osnovno vojaško usposabljanje pa naj bi bili občutno manjši.