Hutujski uporniki zanikajo obtožbe o uboju italijanskega veleposlanika

Italijanski veleposlani v Kongu Luca Attanasio je bil včeraj ubit v napadu. FOTO: Reuters

Ruandski hutujski uporniki so danes zavrnili obtožbe, da naj bi stali za ponedeljkovim napadom na konvoj Združenih narodov v Demokratični republiki Kongo, v katerem je bil med drugim ubit italijanski veleposlanik v tej državi. Krivdo za napad so nasprotno pripisali vojskama DR Kongo in sosednje Ruande.43-letni veleposlanikje bil ustreljen v napadu iz zasede na konvoj Svetovnega programa za hrano (WFP) na nemirnem vzhodu DR Kongo, nedaleč od meje z Ruando. V napadu sta bila ubita tudi njegov italijanski varnostnik, pripadnik vojaške policije in njun lokalni voznik.Notranje ministrstvo DR Kongo je odgovornost za napad v ponedeljek pripisalo uporniški skupini ruandskih Hutujcev, imenovani Demokratične sile za osvoboditev Ruande (FDLR), ki na tem območju deluje že več kot četrt stoletja. Obenem je dodalo, da so bile v napadu, ki naj bi ga izvedlo šest moških, oboroženih s puškami in mačeto, ugrabljene še štiri osebe.A predstavniki FDLR so v izjavi, ki jo je prejela tudi francoska tiskovna agencija AFP, danes te obtožbe zavrnili in sporočili, da je bil konvoj napaden nedaleč od položajev vojske DR Kongo. »Odgovornost za ta podel umor gre iskati v vrstah tistih dveh vojsk in njunih sponzorjev, ki sta sklenili nenaravno zavezništvo z namenom plenjenja vzhoda DR Kongo,« so zapisali.Oblasti v Kinšasi in mirovno misijo ZN v DR Kongo, imenovano Monusco, so pozvali, naj raje raziščeta napad, kot pa da hitita s preuranjenimi obtožbami.Oblasti DR Kongo in Ruande sicer niso poročale o morebitni prisotnosti njunih oboroženih sil v regiji, kjer se je zgodil napad, medtem ko naj bi bili pripadniki FDLR na območju napada - severno od mesta Goma, prestolnice pokrajine Severni Kivu, na območju narodnega parka Virunga - po navedbah poznavalcev dejansko prisotni, poroča AFP.Na nemirnem vzhodu DR Kongo so sicer aktivne številne milice, mnoge še iz časov krvavih vojn v 90. letih prejšnjega stoletja, ki so v državah osrednje Afrike terjale na milijone življenj.