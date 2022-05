Ignoriranje podnebnih sprememb je drvenje v samomor

V nadaljevanju preberite:

Svetovna meteorološka organizacija (SMO), ki deluje v okviru Združenih narodov, je v letnem poročilu Stanje globalnega podnebja leta 2021 (State of the Global Climate in 2021) ugotovila, da so bili lani »porušeni« negativni rekordi pri vseh štirih glavnih kazalnikih podnebne krize: količini izpustov toplogrednih plinov, naraščanju gladine oceanov, stopnji njihove zakisanosti ter rasti povprečnih temperatur. Zadnjih sedem let je bilo najbolj vročih v zgodovini merjenja temperatur.

Količina toplogrednih plinov v ozračju je že za polovico višja kot pred začetkom industrijske revolucije. Letos je količina ogljikovega dioksida v ozračju prvič presegla 420 delcev. Rekordni so tudi izpusti metana, izredno nevarnega in velikokrat kar malo pozabljenega toplogrednega plina, ki bo s taljenjem permafrosta morda celo večja grožnja ekosistemom od ogljikovega dioksida.

Svetovni oceani vsrkajo več kot 90 odstotkov vročine, ki jo zadržujejo toplogredni plini, in 23 odstotkov izpustov ogljikovega dioksida, ki jih proizvede človeštvo. Stanje oceanov – ti so bolj kisli kot kadarkoli v zadnjih 26.000 letih, njihova gladina nezaustavljivo narašča, živalske in rastlinske vrste pospešeno izumirajo – se drastično, nepovratno slabša, so poudarili v poročilu SMO.