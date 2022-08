Igra moči konkurenčnih šiitskih milic

V nadaljevanju preberite:

Na sicer strogo varovanem bagdadskem zelenem območju, kjer so vse ključne iraške institucije in glavnina veleposlaništev, so včeraj še vedno potekali spopadi med iraškimi varnostnimi silami in njim pridruženimi šiitskimi milicami (iz vrst Hašd al Šabi in enot nekdanjega predsednika vlade Nurija al Malikija) na eni strani ter privrženci klerika Moktade al Sadra na drugi.

V spopadih – gre za kulminacijo leto dni trajajoče politične krize – je bilo ubitih že 35 ljudi, ranjenih je bilo najmanj dvesto. Takšnih prizorov v Bagdadu, nemiri so se vneli tudi na večinsko šiitskem jugu Iraka, ni bilo videti že zelo dolgo. Medtem ko so iz okolice zelenega območja, kjer je bil vrsto let sedež ameriške okupacije, proti iraškim institucijam letele rakete in granate, so znotraj območja iraške varnostne sile obračunavale s protestniki, ki so zasedli republikansko palačo (tam je sedež iraške vlade).

Predsednik iraške vlade Mustafa al Kadimi, sicer al Sadrov zaveznik, je že v ponedeljek po vsej državi razglasil policijsko uro in zaustavil delovanje vseh iraških institucij znotraj zelenega območja. Iran, ki jo močno vpleten v trenutni kaos v Bagdadu, je zaprl meje z Irakom. Kuvajt je svoje državljane pozval, naj nemudoma zapustijo državo. Številne letalske družbe so zaustavile lete v Irak. Tako Združeni narodi kot Arabska liga so – v bolj akutnem jeziku kot ponavadi – pozvali k takojšnji umiritvi razmer. Kajti te so izredno napete, resnično ne manjka veliko, da bi Irak po nekaj letih sorazmerne stabilnosti ponovno razneslo.