Imunska neenakost bo tudi razviti svet drago stala

»Če ne bomo odpravili neenakosti v dostopu do cepiva, se bosta javnozdravstvena in gospodarska kriza poglobili in podaljšali za vse. To ni le problem revnih držav,« je za Delo dejala vodja zdravstvene politike v Oxfamu Anna Marriott. Da nihče ne bo varen, dokler ne bomo varni vsi, kažejo tudi pojavi novih potencialno nalezljivejših različic virusa. Bolj ko se okužbe širijo in dlje ko bo trajalo cepljenje na globalni ravni, večja je verjetnost, da bo virus mutiral in ogrozil načrte vračanja v predpandemično normalnost, zaradi česar je v zadnjem času več držav omejilo potovanja iz nekaterih delov sveta.