In potem sta bili samo še dve

Nadžin in Fatu družbo dela južna bela nosoroginja Tauvo, ki ju je naučila paše in divjosti. FOTO: Matjaž Krivic



Izumrli v naravi

»Si predstavljaš, lovijo jih samo zaradi rogov, ki niso nič drugega kot keratin, iz katerega so tudi naši nohti in lasje,« mi je Zahari pred očmi podržal drobno vlakno, ki ga je odtrgal z manjšega razcepljenega roga Nadžin. FOTO: Matjaž Krivic

Zarodki iz zamrzovalnika

Beli in črni nosorog

Med črnim in belim nosorogom ni razlike v barvi, oba sta siva, razlikujeta se po obliki ust. Beli (širokousti) nosorog ima ravna usta, prilagojena muljenju trave, črni (ozkousti) pa koničasta, s katerimi obira liste grmičevja in dreves. Poimenovanje beli izhaja iz nesporazuma, ki ustvarja zmedo še danes. Prvi nosorog, ki so ga nizozemski naseljenci (Afrikanarji) odkrili v Južni Afriki, je bil širokousti. Naseljenci so ga imenovali nosorog s širokimi usti (»wijde lip«), Angleži pa so besedo »wijde« zamenjali za »white« (bel).

Pokopališče nosorogov iz Ol Pejete: od 16 sta le dva umrla naravne smrti, vsi drugi so bili barbarsko pokončani. FOTO: Matjaž Krivic



Varni le za ograjo



Nebesa na zemlji

Severni beli nosoroginji, mama Nadžin (31 let) in hči Fatu (20 let), sta zadnji predstavnici svoje vrste. Zadnji samec, sloviti Sudan, je umrl leta 2018, star 45 let. Z njim je ta podvrsta belega nosoroga funkcionalno izumrla. Vzrok? Človeški pohlep. A človek je tudi tisti, ki vrsto z naprednimi tehnologijami asistirane reprodukcije in matičnih celic poskuša rešiti pred dokončnim izbrisom.Sonce še ni vzšlo izza gore Kenija z zasneženim najvišjim vrhom, ogromni sivi silhueti za visoko električno ograjo pa sta bili že na nogah. S sklonjenima rogatima glavama, kakor da bi še premlevali sanje minule noči, sta negibno stali v s slamo postlanih jaslih med nizkimi bodičastimi akacijami. Boštjan je zajokal. Za njim še jaz. Srečati nosoroginji, o katerih sem sanjala med branjem zapisov drugih, preživeti z zadnjima dvema njune vrste polna štiri jutra in večere, dotikati se njune kože, ki je kot topla presušena zemlja, gladiti nežni pregib med nogo in trebuhom je kakor vstopiti v stik z večnostjo in minljivostjo hkrati. Neskončno lepo in neskončno žalostno.Glavi sta se predramili iz jutranje meditacije in razkrili ena dolg, ponosen, druga skrajšan, razpadajočemu štoru podoben rog, ko je v njuno zastraženo spalnico vstopil oskrbnik, njun angel varuh, za njegovim hrbtom pa se je skrivala naša trojica. Prva se je Zahariju približala najstarejša Nadžin. »Nadž, pridna punca,« jo je umirjeno prijazno ogovoril, ko ji je pred nosnico nastavil roko in nas spodbudil, da storimo enako. Spoznavno ovohavanje. Nosorogi odlično vohajo in slišijo, vid (levo in desno od roga) pa jim služi le približno do razdalje 50 metrov. Nadžin me je ovohala, glasno izdihnila zrak in se odpravila naprej.Počasi se nam je s povešeno glavo, v ritmu neslišnih korakov, nihajoče sem in tja, približala Fatu, nekoliko bolj muhasta hčerka, a tudi ona nas je sprejela. Takoj za njo se je približala Tauvo (20 let), južna bela nosoroginja, ki je družica poslednjih dveh, predvsem Fatu, s katero sta kot osnovnošolski prijateljici. Ves čas tičita skupaj, medtem ko se Nadžin, dama v poznih srednjih letih, raje drži zase. S Tauvo se ni priporočljivo rokovati.Medtem ko sta Nadžin in Fatu bolj ali manj predvidljivi, je Tauvo povsem divja. Ščiti svoji prijateljici, je razložil Zahari, ki je do nje prav tako zelo previden. Če se mu poskuša preveč približati, s tal urno odtrga prvi grmiček in zamahne proti njej. Če ne zaleže, na hitro počepne in vstane z razširjenimi rokami, da je videti večji kot sicer.Nadžin in Fatu sta bili dolga leta bolj kot ljudi vajeni zvokov afriške savane. Rodili sta se v safari parku Dvůr Králové na Češkem, ki je še vedno njun lastnik: leta 1989 Nadžin in leta 2000 Fatu. Obe sta potomki poslednjega samca severnega belega nosoroga Sudana, Nadžin hči, Fatu njegova vnukinja. Trojico severnih belih nosorogov in samca Sunija so leta 2009 iz Češke preselili v rezervat Ol Pejeta v Keniji v upanju, da bi jim bolj naravno okolje vrnilo voljo do življenja in osnovanja nujno potrebnega novega; zadnji mladič severnega belega nosoroga v ujetništvu je bila leta 2000 rojena Fatu.Najprej je kazalo dobro. Nadžin se je leta 2012 parila s Sunijem, vendar po 16 mesecih gestacijskega obdobja naraščaja ni bilo. Zatem so Fatu in Nadžin pripeljali samca južnega belega nosoroga; če že ni šlo s »čistokrvnim« naraščajem, bi nekaj genov severnega belega nosoroga lahko ohranili vsaj s križanci med tem in južnim belim, evolucijsko sta se odcepila pred vsaj milijonom let. A tudi ti poskusi niso uspeli.Sledili so samo še udarci. Leta 2014 je pri starosti 34 let naravne smrti umrl Suni. Pri edinem preostalem ostarelem samcu Sudanu pa so ugotovili, da je število njegovih spermijev skrb vzbujajoče nizko. Sudan, ki ga je že nekaj časa pestilo več okužb in s starostjo povezanih zdravstvenih težav, je 18. marca 2018 padel in ni mogel več vstati. Zaradi hudih bolečin so ga 19. marca morali uspavati. »Vsi oskrbniki so jokali. Bil je prijatelj toliko ljudi,« pove Zahari, ki je bil v zadnjih trenutkih ob Sudanu. Preostali severni beli nosorogi v ujetništvu (ena v Dvůr Králové in dva v živalskem vrtu v San Diegu) so dotlej prav tako že umrli brez potomcev.V primerjavi z južnimi belimi nosorogi, ki jim gre vsaj v Keniji dobro – vrsta v tej državi sicer ni domorodna, pač pa so jo naselili v rezervate –, so severni beli nosorogi imeli to nesrečo, da so bila njihova domovina afriške države z najbolj krvavimi konflikti: Demokratična republika Kongo, Uganda, Čad, Sudan in Centralnoafriška republika. Še v poznih šestdesetih letih jih je v naravi živelo okoli 2360. Nebrzdan krivolov je populacijo do leta 1984 zreduciral na okoli 15 osebkov, vsi so živeli v narodnem parku Garamba na severovzhodu Demokratične republike Kongo. Prvotno je bil načrt, da bi v strogo varovano ogrado v Ol Pejeti, kjer sta nastanjeni Nadžin in Fatu, preselili peterico nosorogov iz Garambe, vendar je projekt zaradi nasprotovanja dela kongovske politike propadel. V Garambi po letu 2008 niso več potrdili znakov prisotnosti severnih belih nosorogov, ki veljajo za izumrle v naravi.Ostali sta samo še Nadžin in Fatu. Obema so ob prihodu v Ol Pejeto odrezali rogove – ti po nekaj letih znova zrastejo –, da bi bili varnejši pred krivolovci. »Če bi jim uspelo priti v njuno ogrado, bi ju gotovo ubili, saj se ljudi ne bojita,« je pojasnil Zahari. »Si predstavljaš, lovijo jih samo zaradi rogov, ki niso nič drugega kot keratin, iz katerega so tudi naši nohti in lasje,« mi je Zahari pred očmi podržal drobno vlakno, ki ga je odtrgal iz manjšega razcepljenega roga Nadžin. Pa vendar jih imajo novodobni bogataši na Kitajskem in v Vietnamu, katerih požrešnost poganja šesto množično izumrtje vrst, za panacejo, ki dviguje potenco, zdravi raka, lajša mačka, ali za statusni simbol. Na azijskem črnem trgu kilogram nosorogovine stane 65.000 ameriških dolarjev, kar je več od cene kilograma zlata. »Če bi nosorogi umirali naravne smrti, bi jih lahko še vedno imeli na tisoče. Ljudje smo najnevarnejša bitja na planetu. Naredili smo veliko slabega,« je prepričan Zahari.Češki veterinarji so leta 2014 pri pregledu Nadžin in Fatu ugotovili, da po naravni poti ne moreta (več) imeti mladičev. Starejša Nadžin ima zaradi življenja v kletki, hoje po betonu in snegu šibke zadnje noge, zaradi česar ne bi prenesla samčeve teže med parjenjem. Poleg tega so decembra lani pri njej odkrili ciste in tumor v bližini jajčnikov. Pri mlajši Fatu so že leta 2014 odkrili patološke spremembe na maternici, ki preprečujejo uspešno oploditev. »Njuna reproduktivna sposobnost je omejena, vendar sta dobrega zdravja,« je povedal glavni veterinar v Ol PejetiSeverni beli nosorog je torej funkcionalno izumrl, kar pomeni, da se vrsta ni več sposobna naravno razmnoževati. A znanstveniki in naravovarstveniki niso opustili upanja za njeno rešitev. V okviru mednarodnega raziskovalnega projekta Biorescue se usmerjajo v ustvarjenje mladičev severnega belega nosoroga »iz zamrzovalnika«. Pri tem imata Nadžin in Fatu ključno vlogo. Iz njunih oocitov (nedozorelih jajčnih celic) in zamrznjene sperme umrlih samcev severnega belega nosoroga so v italijanskem laboratoriju Avantea že ustvarili devet zarodkov severnega belega nosoroga. Vstavili jih bodo v nadomestne matere, samice južnega belega nosoroga. Pandemija koronavirusa je začasno ustavila projekt, a v Ol Pejeti napovedujejo, da bodo prve zarodke v nadomestne matere vstavili še letos. Kdaj bo pravi trenutek za poseg, bo s svojim vedenjem pomagal pokazati kastrirani samec južnega belega nosoroga Ovuan, h kateremu bodo najprej spustili dve samici.Nadžin in Fatu so morali pri vsakem odvzemu oocitov uspavati, kar je tvegano, prav tako sam postopek odvzema oocitov, ki ga od marca opravljajo le še pri Fatu. Vsi postopki na nosoroginjah se izvajajo na podlagi etične presoje tveganja, protokol za katero so ustvarili v projektu Biorescue pod okriljem univerze v Padovi. Glede odvzema oocitov je presoja pokazala, da ta nima pomembnega vpliva na dobrobit nosoroginj, je povedal veterinar Stefen Ngulu. Tudi Zahari je prikimal, da je, ko se dekleti, kot pravijo Nadžin in Fatu v Ol Pejati, zbudita iz narkoze, nekaj časa slabo, ob koncu dneva pa si opomoreta in sploh ne vesta, da se jima je kaj zgodilo. Nosorogi imajo za razliko od slonov slab spomin. Še dobro, če bi imeli slonjega, bi se ljudem maščevali za vse, kar so jima storili.Zdi se, da v Ol Pejeti s kraljevskim ravnanjem z Nadžin in Fatu plačujejo odpustke za vse zlo, ki ga človeštvo povzroča nosorogom. Zasebni rezervat v okrožju Laikipia, velik 364 kvadratnih kilometrov, čez katerega poteka ekvator, je živinorejski ranč in luksuzno begunsko taborišče za več kot sto vrst sesalcev, številne so ogrožene. Imajo edino zatočišče za šimpanze v Afriki, eno največjih populacij črnih nosorogov v vzhodni Afriki (145) in rastočo populacijo (39) južnih belih nosorogov. Rezervat je zaščiten s 120 kilometri 13-žične električne ograje, ki jo podnevi in ponoči iz zunanje in notranje strani varujejo ekipe 68 oboroženih rangerjev. Prostoživeče živali lahko iz rezervata prehajajo na zemljišča lokalne skupnosti, le nosorogi ne. Njihova varnost je zagotovljena le znotraj ograje rezervata – in tako je z vsemi nosorogi v Keniji. Če bi ograjo podrli, v enem letu ne bi bilo nobenega nosoroga več, je potrdil vodja oddelka za ohranjanje živali v Ol PejetiKenijska zgodba povečevanja populacije nosorogov je pravzaprav velik uspeh. Lani prvič po 20 letih ni bilo nobenega primera nezakonitega odstrela nosoroga, v Ol Pejeti pa ga niso zaznali že tri leta. V rezervatu imajo veliko mladičev črnih in južnih belih nosorogov. Med vožnjo po savani smo opazili najmlajšega, marca rojenega mladiča južnega belega nosoroga. Sivi brezrogi balvanček je bil na vrhuncu razigranosti. Brcal in zaletaval se je pod glavo mame in očeta, ki sta se stoično pasla, dokler mami niso prekipele norčije malega in ga je z rogom odrinila, da je poletel kakšen meter naprej. Ni zaleglo, večerne norčije so se nadaljevale.Spodbudne novice iz Ol Pejete pa še ne pomenijo, da ni poskusov nezakonitih odstrelov, vsak mesec se zgodi vsaj eden, pravi glavni menedžer Ol Pejete. Sam ve za najmanj tri kriminalne skupine, ki delujejo v bližini zunaj parka. Na žalostno statistiko iz prejšnjih let opozarja pokopališče nosorogov, ubitih v Ol Pejeti od leta 2004, pod osamljenim drevesom akacije v prostrani savani. Od 16 nosorogov sta le Sudan in Suni umrla naravne smrti.Zadnji severni beli nosoroginji in njuna južna bela družica so še dodatno zavarovane znotraj 2,8 kvadratnega kilometra velike ograde, ki jo z zunanje strani 24 ur na dan nadzirajo oboroženi stražarji, znotraj pa oskrbniki nosoroginj. Nadžin in Fatu živita v nebesih na zemlji. Da je njuna vrsta tako rekoč že tam zgoraj, se ne zavedata. Še kako živi sta.Ko sem ju opazovala vsako jutro, takoj po sončnem vzhodu, ki je pokrajino in njiju obarval v tekoče zlato, in zatem zvečer, preden je sonce potonilo med dramatične oblake in za obzorje, sem zaključila, da sta srečni sužnji rutine. Ko se zbudita, se najprej krajši čas pomudita v ožji ogradi, kjer popaseta svežo travo, potem se vedno v istem vrstnem redu – zjutraj je na čelu triglave kolone Nadžin, zvečer Fatu – odpravita v večjo ogrado. Nadžin pred vhodom vanjo vedno pogleda levo, proti ogradi z Ovuanom, ki več kot očitno še vedno trese njene stare kosti. Nosoroginje se včasih tudi naskakujejo. Ko so enkrat na paši, pa jih ne zanima nič drugega kot sveži poganjki trave. Ob spremljanju njihovega počasnega, a vztrajnega pomikanja po travniku, medtem ko s pravokotnimi usti mulijo travo in jo s skoraj brezzobimi usti slastno prežvekujejo, sem se vprašala, kako je mogoče, da dve toni mesa, kosti, mišic, dva in pol centimetra debela koža in tudi 1,2 metra dolg rog zrastejo zgolj ob prehranjevanju s travo. Nosoroginji mi nista zaupali skrivne formule, ki bi zanimala tudi vegane.Ko sta leta 2009 prišli iz Češke, se nista znali pasti, bili sta tudi pretežki, saj so ju v živalskem vrtu hranili s kruhom, jabolki, lubenicami, špinačo in bananami. Tauvo ju je naučila naravnega obnašanja pa tudi divjosti; na začetku sta bili zelo prijazni in nežni, pripoveduje Zahari. Oskrbniki so ju tudi naučili ubogati ukaze v angleščini in svahiliju. Na začetku so se z njima morali pogovarjati v češčini: »Pojd, pojd Nadžno,« se zasmeji Zahari, ki njune navade, muhe in strahove – podgane in glasne ptice – pozna do obisti. »Nosoroginji sta drugi del moje družine. Ne govorita, a vseeno komuniciramo.«Dekleti se zjutraj paseta od šestih do približno devetih. Ko postane prevroče, se uležeta k počitku, ko se shladi, okoli četrte ali pete ure, gresta znova na pašo. Živahnejši sta v hladnejšem vremenu. Radi imata dež in valjanje v blatni kopeli – tako si odstranjujeta zajedavce, če jima jih že prej ne odstranijo rdečekljuni govedarji ali Zahari. »Zadnji dve sta, a vendar držimo pesti, da ne bo več dolgo tako. Če bomo dobili mladiča severnega belega nosoroga, bo po vsem svetu veliko praznovanje,« je prepričan. Le zakaj je bilo treba čakati tako dolgo?