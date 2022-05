Indijo in Bangladeš prizadele uničujoče poplave

Več dni uničujočih poplav in zemeljskih plazov je opustošilo dele Bangladeša in vzhodne Indije. Prizadetih je na milijone ljudi, več deset je mrtvih. V obeh državah so poplave relativno pogoste, a v zadnjih letih spričo globalnega segrevanja postajajo vse hujše in pogostejše. Tokratne so, vsaj za dele Bangladeša, najhujše po skoraj dvajsetih letih.

Kot poroča francoska tiskovna agencija AFP, se narasla voda, ki je v minulih dneh še posebej hudo opustošila nizkoležeča območja na severovzhodu Bangladeša, danes počasi znižuje. Reševalci se skušajo na vse načine dokopati do več milijonov ljudi, ki so jih poplave in plazovi odrezali od sveta.

Poplave so v obeh državah relativno pogoste, a v zadnjih letih spričo globalnega segrevanja postajajo vse hujše in pogostejše. FOTO: Mamun Hossain/AFP

Okoli 60 ljudi je umrlo, od tega 50 v Indiji, najmanj deset pa v regiji Sylhet v Bagladešu, kje je popustil pomemben nasip, nakar je voda zalila več deset vasi.

V Indiji o smrtnih žrtvah poročajo iz zveznih držav Assam in Bihar. Poplave so v Assamu v celoti ali veliki meri uničile več tisoč vasi, na desettisoče ljudi se je moralo zateči v zasilna bivališča.

V Biharju so bile uničujoče predvsem silovite nevihte, ki so sledile močnemu vročinskemu valu s temperaturami nad 40 stopinj Celzija, poroča AFP.