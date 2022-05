Indijska podcelina na žaru podnebnih sprememb

V nadaljevanju preberite:

Za Indijo in Pakistanom je najbolj vroč april v zgodovini merjenja temperatur. In to z naskokom. V številnih predelih indijske podceline so temperature v zadnjih dveh tednih aprila presegle 45 stopinj Celzija in se marsikje približale celo petdesetim stopinjam. Satelitske slike kažejo, da se je zrak nad tlemi v južni in zahodni Indiji ogrel celo na 60 stopinj. In to približno dva meseca pred najbolj vročim obdobjem leta.

Siloviti vročinski valovi so v zadnjih dneh in tednih neposredno prizadeli 70 odstotkov prebivalcev Indije in 30 odstotkov prebivalcev Pakistana. V strahovito prenaseljenem in za življenje že tako izjemno neprijaznemu Karačiju se, denimo, temperature aprila tudi ponoči nikoli niso spustile pod 29,6 stopinje Celzija.