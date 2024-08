Indijski premier Modi ob obisku v Kijevu o mirni rešitvi konflikta v Ukrajini

Indijski premier Narendra Modi se je danes v Kijevu sestal z ukrajinskim predsednikom Volodimirjem Zelenskim. Tekom obiska naj bi voditelja izmenjala poglede glede iskanja mirne rešitve konflikta v Ukrajini, ob tem pa opozorila na uničujoče posledice vojne na otroke. To je sicer prvi obisk indijskega premierja v Ukrajini.

»S premierjem Modijem sva danes v Kijevu počastila spomin na otroke, ki jim je ruska agresija vzela življenje. Otroci v vsaki državi si zaslužijo živeti varno. To jim moramo omogočiti,« je na omrežju X zapisal Zelenski. Podobno je izjavil tudi Modi, ki je opozoril, da je konflikt v Ukrajini še posebej uničujoč za otroke. »Sočustvujem z družinami, katerih otroci so izgubili življenje,« je dodal.

Modi je sicer že pred odhodom v Ukrajino dejal, da na bojišču ni mogoče rešiti nobenega problema in da z Zelenskim namerava izmenjati poglede glede iskanja mirne rešitve konflikta. Poudaril je tudi, da Indija podpira dialog in diplomacijo za čimprejšnjo vzpostavitev miru in stabilnosti, poroča francoska tiskovna agencija AFP.

Sestal se je tudi s Putinom in Tuskom

Indijski premier se predstavlja kot morebitni posrednik med Moskvo in Kijevom, medtem ko Indija ohranja dobre odnose z Rusijo, julija pa se je v ruski prestolnici sestal z ruskim predsednikom Vladimirjem Putinom. Za zdaj sicer ni jasno, kako učinkovit bi lahko bil. Deležen je bil tudi kritik, saj je med obiskom objel Putina, le nekaj ur po ruskem napadu na otroško bolnišnico v Kijevu.

Indijski premier Narendra Modi se je danes v Kijevu sestal z ukrajinskim predsednikom Volodimirjem Zelenskim. FOTO: Reuters

Pred obiskom v Kijevu se je Modi v Varšavi v četrtek sestal s poljskim kolegom Donaldom Tuskom, s katerim sta se med drugim dogovorila o krepitvi sodelovanja med državama na področju gospodarstva, obrambe, digitalizacije in kibernetske varnosti, poroča poljska tiskovna agencija PAP.

Premierja Poljske in Indije sta poudarila pomen ohranjanja odnosov med »dvema največjima demokracijama na svetu« - Evropsko unijo in Indijo. Prav tako pa sta izrazila zaskrbljenost zaradi razmer v Ukrajini in njihovih tragičnih humanitarnih posledic. Ponovno sta poudarila potrebo po celovitem, pravičnem in trajnem miru v skladu z mednarodnim pravom.