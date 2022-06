Inflacija oklestila povpraševanje po ekoloških izdelkih

V nadaljevanju preberite:

Inflacija je prizadela tudi panogo ekološko pridelanih živil. V Nemčiji so se prihodki v panogi letos spomladi v primerjavi z lani skrčili za kar deset odstotkov. V panožnem združenju zato vlado pozivajo k znižanju davka na dodano vrednost in opozarjajo, da bi stagnacija povpraševanja po ekoloških živilih lahko preprečila zastavljene cilje o povečanju deleža ekološko obdelanih kmetijskih površin. Nemčija si je zastavila cilj, da bo do leta 2030 delež teh površin povečala s sedanjih deset na 30 odstotkov.