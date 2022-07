Informacijska vojna se je razširila tudi v Afriko

V nadaljevanju preberite:

Obtožbe na račun Rusije, da z napadom na Ukrajino izvaža lakoto, so neutemeljene, je glavno sporočilo, s katerim se je ruski zunanji minister Sergej Lavrov podal na turnejo, med katero se je danes ustavil v Kongu, dan pred tem pa obiskal Egipt. Pot ga bo vodila še v Ugando in Etiopijo, državi, v katerih lahko vodja ruske diplomacije po ocenah analitikov računa na topel sprejem. V ozadju turneje je razvidna ambicija Moskve, da bi utrdila odnose s črno celino in jo seznanila z alternativno resnico o tem, kdo je kriv za blokado izvoza žita iz Ukrajine ter višje cene hrane, zaradi katerih številne afriške države zaskrbljeno zrejo v prihodnost.