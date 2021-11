Iraški premier preživel napad z dronom

Iraški premier Mustafa al Kadimi ni bil poškodovan ob sinočnjem napadu z dronom, naloženim z eksplozivom, na njegovo rezidenco. Napad so oblasti označile za poskus umora, al Kadimi pa je prebivalce Iraka pozval k miru in zadržanosti.

Iz premierjevega urada so medijem poslali videoposnetek, ki prikazuje al Kadimija med sestankom z vodilnimi iraškimi vojaškimi strokovnjaki za varnost, s katerimi razpravljajo o napadu, poroča Reuters.

»Strahopetni teroristični napad, ki je bil zgodaj davi usmerjen v dom premierja z namenom njegove usmrtitve, je resna grožnja iraški državi s strani oboroženih kriminalnih skupin,« so ob objavi posnetka sporočili iz urada al Kadimija. V napadu je bilo ranjenih šest premierjevih varnostnikov pred njegovo rezidenco v t. i. zeleni coni v Bagdadu, so povedali varnostni viri za Reuters.

FOTO: Alaa Al-Marjani/Reuters

V napadu na premierjevo rezidenco je bil po navedbah oblasti uporabljen z eksplozivom naložen dron, je poročala iraška tiskovna agencija Ina, ki je objavila tudi posnetke škode na stavbi. Kasneje so varnostni viri navedli, da so bili v napadu uporabljeni trije droni, ki so poleteli z mesta blizu enega od mostov prek reke Tigris v Bagdadu, a so dva sestrelili.

ZDA so že obsodile napad in izrazile olajšanje, da je premier nepoškodovan. »To očitno dejanje terorizma, ki ga najostreje obsojamo, je bilo usmerjeno v središče iraške države,« je sporočil tiskovni predstavnik State Departmenta Ned Price. Dodal je, da so v tesnem stiku z iraškimi varnostnimi silami in so ponudili pomoč pri preiskavi napada.

Odzval se je tudi Iran, ki je obsodil napad in pozval k previdnosti, da bi lahko razkrinkali načrtovane napade. Na zunanjem ministrstvu so s prstom pokazali na ZDA, češ da so tovrstni incidenti »v interesu tistih, ki so kršili stabilnost, varnost, neodvisnost in ozemeljsko celovitost Iraka v zadnjih 18 letih«, poroča francoska tiskovna agencija AFP.

Odgovornosti za napad na al Kadimija, ki je položaju od maja 2020, ni prevzel še nihče, zgodil pa se je v obdobju, ko v Iraku poteka politični boj glede tega, kdo bo vodil prihodnjo vlado.

Na volitvah 10. oktobra so glede na začasne izide stranke koalicije Fatah, ki so tesno povezane s šiitskimi milicami in jih podpira sosednji Iran, izgubile dobršen del poslanskih sedežev. Prepričljiv zmagovalec volitev je bilo gibanje šiitskega klerika Moktade al Sadra, ki nastopa kot nacionalist in kritik Irana.

V petek se je več sto protestnikov, jeznih zaradi izida, v bližini zelene cone spopadlo z varnostnimi silami. Glede na uradne podatke je bilo poškodovanih 125 ljudi, večina pripadnikov varnostnih sil. En protestnik naj bi po navedbah varnostnega vira zaradi poškodb umrl v bolnišnici, poroča francoska tiskovna agencija AFP.