Iskanje poti za rešitev dvostranskih problemov

Zunanja ministrica Tanja Fajon je bila danes v Zagrebu na svojem drugem (po Berlinu) dvostranskem obisku v tujini. Na delovnem srečanju jo je gostil hrvaški kolega Gordan Grlić Radman, sestala pa se je tudi s premierom Andrejem Plenkovićem in predsednikom Zoranom Milanovićem. Dobri sosedski odnosi in iskanje poti za reševanje vprašanj med državama so bila osrednja izhodišča za pogovor.