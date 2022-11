Iskanje zavez za zmanjšanje emisij

V nadaljevanju preberite:

Na koncu zelo neuspešnega lanskega zasedanja pogodbenic konvencije Združenih narodov (ZN) o podnebnih spremembah v Glasgowu so pogajalci napovedali trdo delo do letošnjega Šarm el Šejka.

Tu naj bi namreč popravili zdaj povsem vsebinsko prazna določila o opustitvi premoga in subvencij za fosilna goriva. Tudi zeleni sklad za države v razvoju naj bi napolnili. Pričakovanja so spet velika, a neugodne razmere tako na energetskem kot prehranskem področju lahko pogovore povsem okrnijo.

»Vode podnebne krize hitro naraščajo in grozijo, da bodo odnesle mostove, ki smo jih zgradili v Glasgowu. Mostovi so za to, da hodimo čeznje. Ne pozabite, da nas trdo delo čaka tudi pred in v Šarm el Šejku,« je na koncu zasedanja v Glasgowu dejala Patricia Espinosa, izvršna sekretarka UNFCCC.