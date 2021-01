V sredo 1767 na novo okuženih

9.37 V sredo 1767 novih okužb

9.26 Študija: Incidenca okužb pri mlajših od deset let najnižja

9.19 Umar: Gospodarske posledice zajezitvenih ukrepov v drugem valu epidemije manjše kot spomladi

8.12 Strokovnjaki WHO prispeli na Kitajsko

Skupina WHO, ki jo najprej čaka dvotedenska karantena, bo izvor virusa preiskovala skupaj s kitajskimi strokovnjaki. FOTO: Nicolas Asfouri/AFP

6.41 Italija namerava ponovno odpreti muzeje, a ob podaljšanju protivirusnih ukrepov

V Sloveniji so v sredo ob 5637 opravljenih PCR-testih okužbo z novim koronavirusom potrdili pri 1415 ljudeh. To pomeni, da je bilo pozitivnih 25,1 odstotka testiranih. S hitrimi antigenskimi testi so testirali 5857 ljudi, pozitivnih jih je bilo 4352 oziroma šest odstotkov. Skupaj je bilo tako včeraj na novo okuženih 1767 ljudi. Po podatkih sledilnika za covid-19 je v državi 23.890 aktivnih primerov. Na podatke o številu umrlih še čakamo.Ameriški center za nadzor nad nalezljivimi boleznimi (CDC) v svoji raziskavi o okužbah z novim koronavirusom med mladimi v ZDA ugotavlja, da je incidenca okužb med otroki, ki so mlajši od deset let, najnižja. Obenem niso opazili bistvene razlike pri incidenci med otroki, ki so hodili v šolo, in tistimi, ki so se šolali na daljavo.Po oceni CDC je grožnja za širjenje novega koronavirusa, ki jo predstavljajo odprti vrtci in pouk v šolah za mlajše otroke, manjša kot odpiranje šole za starejše otroke. Zato priporočajo, da je zapiranje vrtcev in šol za mlajše otroke eden zadnjih ukrepov, ki naj jih sprejmejo oblasti v okviru boja proti novemu koronavirusu.V raziskavi, v kateri so obravnavali osebe, mlajše od 24 let, so namreč ugotovili, da se incidenca viša s starostjo in posameznim obdobjem epidemije. Pri vseh skupinah je bila najvišja zadnji opazovalni teden v začetku decembra. Ob tem CDC opozarja, da se trend večjega števila okužb v zadnjih mesecih sklada s trendom povečanega števila potrjenih okužb pri odraslih, to se je namreč večalo vse od septembra.Skupno so od marca do začetka decembra obravnavali več kot 2,8 milijona potrjenih okužb pri otrocih in mladih do 24 let. Od tega so okoli 57 odstotkov okužb potrdili pri starih od 18 do 24 let. Pri starih od 14 do 17 let so potrdili 16 odstotkov okužb. Skoraj osem odstotkov okužb so potrdili pri otrocih med 11. in 13. letom starosti. Med otroki, ki so stari od pet do deset let, so potrdili okužbo pri skoraj 11 odstotkih. Pri najmlajši skupini otrok, starih do štirih let, so potrdili sedem odstotkov okužb. Glede na raziskavo imajo mlajši blažje simptome covida-19. Bolnišnično oskrbo je namreč potrebovalo 2,5 odstotka okuženih, pri odraslih ta delež znaša 16,6 odstotka.Gospodarske posledice zajezitvenih ukrepov v drugem valu epidemije covida-19 so manjše kot spomladi, vendar pa tudi bolj osredotočene na storitvene dejavnosti, ugotavlja Urad RS za makroekonomske analize in razvoj (Umar). Trošenje gospodinjstev se je oktobra in novembra ob zaostritvi ukrepov močno zmanjšalo, povečalo pa se je njihovo varčevanje.Skupina strokovnjakov, ki bo s pooblastilom Svetovne zdravstvene organizacije (WHO) ugotavljala izvor novega koronavirusa, je danes prispela v kitajsko mesto Wuhan. To je namreč šele prvi obisk, v okviru katerega bodo preučili dosedanje raziskave in oblikovali načrt za naprej. Virus so namreč prvič odkrili pred več kot letom dni v Wuhanu, od takrat pa je zahteval po vsem svetu že več kot 1,9 milijona življenj. Iskanje izvora virusa je namreč politično občutljiva tema, saj se Kitajska brani, da bi postala glavni krivec za pandemijo covida-19. Kitajska oblast tako že mesece širi dvom o tem, ali se je virus res prvič pojavil na Kitajskem. Mednarodni strokovnjaki sicer ocenjujejo, da je virus najverjetneje preskočil na človeka z netopirja.Na Kitajskem pa so ravno danes potrdili prvo smrt zaradi covida-19 po osmih mesecih. Čeprav velja Kitajska za izvor novega koronavirusa, je pandemija ni huje prizadela. Kitajske pristojne službe ob pojavu okužbe hitro uvedejo stroge karantenske ukrepe, da bi tako zajezili širjenje. Trenutno veljajo tovrstni ukrepi za več kot 20 milijonov ljudi na severu Kitajske. V eni od kitajskih provinc so razglasili izredne razmere, saj opažajo porast okužb. V zadnjem dnevu so v državi potrdili 138 okužb, kar je največ v enem dnevu od marca lani. Oblast želi pred kitajskim novim letom, ki bo prihodnji mesec, popolnoma omejiti lokalne prenose, saj se v tistem času na pot poda po več sto milijonov ljudi.Po svetu vse več skrbi povzročajo tudi nove mutacije novega koronavirusa. Zaradi teh bolj nalezljivih sevov, ki so jih potrdili v najmanj 50 državah, se bo danes v Ženevi sestal izredni odbor WHO. Ta se običajno sestane vsake tri mesece, vendar ga je generalni direktor WHOzaradi nujnosti razmer sklical prej.Italijansko ministrstvo za zdravje je v sredo napovedalo ponovno delno odprtje muzejev in območij s kulturno dediščino, medtem ko bo večina drugih omejitev zaradi koronavirusa podaljšanih. »Namen vlade je znova odpreti muzeje, simbolične kraje kulture naše države,« je povedal ministerUkrep bi veljal le za rumene regije z manj okuženimi, in sicer ob spoštovanju vseh ukrepov socialnega distanciranja.V Italiji, kjer je zaradi pandemije umrlo skoraj 80.000 ljudi, protivirusne ukrepe po regijah označujejo z barvami od novembra, ko so zaprli vse muzeje. Pet regij je trenutno v vmesni oranžni kategoriji, 15 pa jih je označenih z rumeno. Regije, ki bodo dosegle »zelo nizko« raven okuženih z virusom, pa bodo spadale v novo, belo kategorijo z minimalnimi omejitvami, je povedal Speranza. Nova pravila bodo začela veljati v soboto, ko se bodo iztekli začasni ukrepi, ki so jih uvedli zaradi božično-novoletnih praznikov. Z njimi bodo podaljšali tudi izredno stanje v državi, ki so ga prvič uvedli 31. januarja 2020, in sicer na 30. april, je še povedal Speranza. Po pisanju italijanske tiskovne agencije Ansa se na ponovno odprtje v soboto pripravljajo v arheološkem kompleksu Kolosej s slavnim rimskim amfiteatrom.