Italija z novim odlokom olajšala izgon nezakonitih priseljencev

Italijanska vlada je ob močnem migrantskem valu, s katerim se sooča država, v sredo sprejela odlok o migrantih, ki poenostavlja izgon migrantov brez pravice do azila in obsojenih tujcev ter preprečuje t. i. pojav lažnih mladoletnikov. Predvideva tudi boljšo zaščito žensk in okrepitev sil operacije Varne ulice, poročajo italijanski mediji.

Predsednica vlade Giorgia Meloni je nad sprejetjem novega svežnja ukrepov v zvezi z migranti izrazila zadovoljstvo. »Pospešili smo izgon nevarnih nezakonitih priseljencev, vsem ženskam zagotavljamo popolno zaščito. Z novimi pravili ne bo več mogoče lagati o svoji pravi starosti,« je zapisala na družbenih omrežjih.

V skladu z odlokom se lahko izgon tujca odredi tudi zaradi ogrožanja javnega reda in miru ali varnosti države. Če se prosilec za azil ne zglasi na pristojni policijski postaji, da bi formaliziral prošnjo za mednarodno zaščito, se šteje, da se postopek ni začel.

Giorgia Meloni je izrazila zadovoljstvo z novim svežnjem ukrepov. FOTO: Guglielmo Mangiapane/Reuters

V prihodnje bo mogoče iz Italije deportirati tudi tujce, obsojene kaznivih dejanj, četudi imajo dovoljenje za bivanje. Odlok predvideva tudi možnost izgona tistih, ki so bili obsojeni zaradi navajanja lažnih podatkov o identiteti ali starosti.

Odlok zaostruje tudi pravila za namestitev mladoletnih migrantov. Če začasna posebna namestitev ni na voljo, lahko prefekt mladoletnega tujca, ki je videti starejši od 16 let, za največ 90 dni nastani v posebnem oddelku običajnih sprejemnih centrov za migrante.

V skladu z odlokom so poslej v skupino ranljivih migrantov, za katere je treba aktivirati posebne sprejemne službe, vključene vse ženske, ne le nosečnice.

Odlok predvideva tudi okrepitev operacije Varne ulice, v okviru katere trenutno 5000 vojakov varuje občutljive objekte, za 400 pripadnikov. Po poročanju italijanske tiskovne agencije Ansa bodo dodatni vojaki razporejeni za varovanje železniških postaj, predvsem v Milanu, Rimu in Neaplju.

Po podatkih notranjega ministrstva v Rimu je od začetka letošnjega leta v Italijo prispelo več kot 130.000 ljudi, v istem obdobju lani pa približno 68.200. Zgolj prejšnji teden je na Lampeduso v treh dneh prispelo okoli 8500 migrantov.