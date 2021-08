Italijani včeraj rešili več kot 500 migrantov

V sprejemnem centru na Lampedusi več kot 1200 migrantov. FOTO: Juan Medina/Reuters

Bruselj pričakuje zaveze članic za sprejem beguncev do sredine septembra



Evropska komisija od držav članic EU do sredine septembra pričakuje konkretne predloge glede sprejema beguncev, tudi iz Afganistana, je za časnik Die Welt dejal govorec komisije Christian Wigand. O razmerah v Afganistanu, tudi z vidika migracij, bodo sicer v torek razpravljali notranji ministri EU.



Komisija je članice pozvala, naj v prihodnjih tednih podajo konkretne predloge za sprejem beguncev za prihodnje leto. »EU plača državam članicam 10.000 evrov na osebo v okviru programa preselitev,« je za Die Welt povedal govorec komisije Wigand.



Gre za ljudi z različnih območij, seveda pa bo še posebej v ospredju sedaj tudi Afganistan, je dodal.



EU dela sedaj s polno paro na obseženem pristopu glede krize v Afganistanu. K temu med drugim sodi pomoč ljudem v regiji, boj proti tihotapljenju ljudi, upravljanje meja ter zagotovitev varnih in zakonitih poti za posebej ogrožene ljudi, da dobijo zaščito v Evropi.

Med 539 migranti, ki so jih rešili 15 kilometrov južno od Lampeduse, je bilo po podatkih italijanskih oblasti tudi 29 otrok brez spremstva odraslih in tri ženske. Rešeni večinoma prihajajo iz držav na severu in zahodu Afrike, pa tudi iz Bangladeša in Sirije.Tako je zdaj v sprejemnem centru na Lampedusi več kot 1200 migrantov. Prostora je sicer za zgolj okoli 250 ljudi. Pred tem jih je v torek na otok prišlo skupaj več kot 500 na 20 plovilih.Po zadnjih podatkih italijanskega notranjega ministrstva je od začetka leta v Italijo po morju prišlo več kot 37.000 ljudi, kar je dvakrat toliko kot v enakem obdobju lani.Županje poudaril, da se otok znova pripravlja, da bo sam nosil breme humanitarnega sprejema migrantov. Izpostavil je, da svet ne bi smel biti pozoren samo na Afganistan, od koder v strahu pred talibani ljudje množično odhajajo.