Italijansko tožilstvo po helikopterski nesreči sprožilo preiskavo

Na območju mesta Apricena na jugu Italije, kjer je v soboto v nesreči helikopterja umrlo sedem ljudi, med njimi tudi štiričlanska družina iz Slovenije, preiskovalci danes nadaljujejo preiskavo vzrokov nesreče.

Italijansko državno tožilstvo je proti neznanim osebam sprožilo preiskavo zaradi suma nenaklepne povzročitve nesreče in večkratnega uboja, poroča italijanska tiskovna agencija Ansa.

Najverjetnejša vzroka za strmoglavljenje sta bila tehnična napaka in slabe vremenske razmere, je poročal Radio Slovenija. Klica na pomoč s helikopterja niso zaznali. Kot kaže, bo ključna vsebina črne skrinjice.

Kot poroča italijanska tiskovna agencija Ansa, bodo morali najprej preiskovalci ugotoviti, ali je helikopter imel črno skrinjico.

V mestu Apricena je zaradi nesreče danes dan žalovanja, je poročal Radio Slovenija.

Na slovenskem zunanjem ministrstvu so v soboto zvečer potrdili, da so v helikopterski nesreči življenje izgubili tudi štirje Slovenci, člani iste družine. Po poročanju POP TV je v nesreči preminil njihov sodelavec, tehnični direktor na Pro Plusu Boštjan Rigler, z družino. V nesreči so umrli tudi dva pilota in zdravnik.

Nesreča se je zgodila v deželi Apulija na jugu Italije. Helikopter je poletel s Tremitskega otočja proti Foggii, okoli 10.30 pa je izginil z radarjev, ko je letel med krajema Apricena in San Severo. V času nesreče je bilo vreme na območju slabo, tudi vidljivost je bila slaba.