Iz inkovske znamenitosti Machu Picchu rešili ujete turiste

Reševalci so evakuirali skoraj 420 turistov, ki so včeraj obtičali v inkovskem mestu Machu Picchu, in jih prepeljali v Cusco, je sporočilo perujskega ministrstva za turizem povzela tiskovna agencija AFP. Znamenitost so zaradi neredov, ki pretresajo Peru, v soboto za nekaj časa tudi zaprli.

V Peruju se sicer nadaljujejo protesti privržencev odstavljenega predsednika Pedra Castilla, ki zahtevajo predčasne volitve in odstop predsednice Dine Boluarte. Od začetka decembra, ko so se nemiri začeli, je bilo v spopadih s policijo po poročanju Guardinana ubitih 60 ljudi, v skoraj tretjini države so oblasti razglasile izredne razmere, predsednica pa je napovedala oster bolj proti »vandalom«.

Zaradi nasilja na protestih so oblasti zaprle tudi največjo turistično znamenitost v državi Machu Picchu, potem ko so že prej prekinile železniške povezave do tja, saj so protestniki poškodovali tire. Ob vznožju gore, v kraju Aguas Calientes, je tako obstalo več kot 400 ljudi, od tega 300 tujcev.

V protestih so do zdaj aretirali okoli 500 ljudi. FOTO: Carlos Mandujano/Afp

Protesti v Peruju so izbruhnili, ko je Castillo hotel razpustiti kongres in uvesti vladanje z dekreti, vendar so ga odstavili in aretirali. Protestira večinoma revno prebivalstvo perujskega podeželja, ki mu ostaja zvesto.

Zadnje prizorišče nemirov univerza San Marcos, najstarejša v Ameriki, kjer so pripadniki policije v raciji pridržali kar dvesto ljudi. V šestih tednih je bilo sicer po poročanju Guardiana življenje v protestih v Peruju ranjenih najmanj 580 ljudi in več kot 500 aretiranih.