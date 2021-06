Iz jedra EU grožnje Orbánu, da je igre konec

Rutte: Spraviti Madžarsko na kolena

Covid-19, migracije, gospodarsko okrevanje, Belorusija, Rusija, Turčija ... To je le nekaj glavnih tem dvodnevnega vrha EU, ki se je začel danes zgodaj popoldne. A v razpravah je vse drugo v senci nove madžarske zakonodaje, ki naj bi mlajšim od 18 let preprečila dostop do vsebin o homoseksualnosti in spremembi spola.Položaj se je zaostril že v torek, ko je več ministrov za evropske zadeve pristopilo k izjavi Beneluksa, v kateri so obsodili madžarski zakon in zahtevali ukrepanje evropske komisije kot varuhinje prava EU. Predsednica evropske komisijeje včeraj zakon označila za sramoto in pristojnima komisarjema naročila, naj se lotita stvari z vidika madžarskih kršitev evropskega prava.Pred začetkom vrh je 16 voditeljev držav članic – pozneje se jim je pridružil še avstrijski kancler- objavilo skupno pismo, v katerem so zapisali, da »v luči groženj temeljnim svoboščinam in zlasti načelu nediskriminacije na podlagi spolne usmeritve izražamo pripadnost našim temeljnim vrednotam iz 2. člena Pogodbe o EU«.Čeprav Madžarske niso konkretno omenil, so sporočili, da bodo nadaljevali bitko proti diskriminaciji skupnosti LGBTI. Med podpisniki so bili vsi težkokategorniki: italijanski premier,, francoski predsednik, nemška kanclerka. Z izjemo predsedujoče Portugalske med podpisnicami ni le držav, ki so v EU vstopile leta 2004 ali pozneje, tudi Slovenije. Med njimi so bile izjeme Ciper, Estonija, Latvija in Malta.Ob prihodu na vrh je nizozemski premierbrez dlake na jeziku kritiziral Madžarsko. Za cilje si je postavil - spraviti Madžarsko na kolena. Če v Budimpešti nočejo spoštovati temeljnih vrednot, morajo iz Unije, je prepričan nizozemski liberalec.Madžarski premierse je branil, da imajo zakon, ki varuje pravice otrok in staršev. »Bolje je najprej prebrati in nato kritizirati,« je ponavljal. Predstavil se je kot bojevnik za svobodo. »Branim pravice homoseksualcev,« je govoril. Logika zakona po njegovih besedah je, da samo starši lahko odločijo, kakšno spolno vzgojo bodo imeli njihovi otroci.»Če kdo verjame, da bo zaradi oglasa, knjige ali filma nekdo postal gej, ne razume življenja,« je Orbánu pojasnil luksemburški premier, ki je sam homoseksualec. Sprejeti, da si gej, je po njegovem mnenju ena od najtežjih poti v življenju. Madžarskega premiera je spomnil na skupne vrednote v EU. »Evropa ni samo denar in subvencije, temveč tudi pravila in obveznosti,« je dejal.