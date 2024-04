Iz narodnega parka na Tajvanu po potresu evakuirali več sto ljudi

Iz tveganih predelov narodnega parka Taroko na vzhodu Tajvana so oblasti danes evakuirale več kot 400 ljudi. Na območju parka so bili ujeti zaradi zemeljskih plazov, ki jih je v sredo sprožil močan potres z magnitudo 7,4 in so blokirali več cest. Potres je po do sedaj znanih podatkih terjal 13 smrtnih žrtev, poškodovanih je več kot tisoč ljudi.

Evakuacija turistov in nekaterih prebivalcev parka je stekla v preteklih dneh, ko so oblasti več cestnih odsekov že uspele očistiti grušča. V soboto in danes pa so oblasti s helikopterji iz parka rešile še približno 400 ljudi. V Taroku je ostalo še 38 ljudi, ki so zaposleni v hotelu, turističnem centru, lokalni cerkvi ali so skrbniki parka, navaja nemška tiskovna agencija dpa.

Narodni park Taroko z največjo marmorno sotesko na svetu se nahaja v bližini žarišča potresa blizu mesta Hualien na vzhodu otoka.

Po navedbah dpa po potresu pogrešajo še šest ljudi. Tajvanski notranji minister Lin Yu-chang je danes dejal, da reševalci že izvajajo obsežno reševalno akcijo in pregledujejo pohodniške poti v parku, kjer bi lahko bili ujeti pogrešani.

Potres z magnitudo 7,4 je Tajvan prizadel v sredo. Regijo Hualien je doslej streslo okoli 700 popotresnih sunkov.

Tajvanu je po potresu ponudilo pomoč več držav, med njimi ZDA, Japonska in Kitajska. Zadnji tako močan potres je otok prizadel leta 1999 z magnitudo 7,6 in zahteval 2400 življenj. Tokrat se zdi, da so s pomočjo strogih gradbenih predpisov in splošne ozaveščenosti javnosti preprečili večjo katastrofo.