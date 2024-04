Število mrtvih v potresu na Tajvanu še naraslo

Število smrtnih žrtev nedavnega silovitega potresa na Tajvanu je danes naraslo na 13, še najmanj šest ljudi pa pogrešajo. V narodnem parku Taroko zaradi potresa in posledičnih zemeljskih plazov ostaja ujetih okoli 440 ljudi. Reševalne ekipe pa so s pomočjo helikopterjev številne že spravile na varno.

Reševalne ekipe so v parku Taroko v hriboviti regiji Hualien danes našle truplo, s čimer je skupno število žrtev najhujšega potresa na Tajvanu v zadnjih 25 letih z magnitudo 7,4 naraslo na 13. Število poškodovanih se je do danes povzpelo na 1145, še najmanj šest ljudi pa pogrešajo.

V parku medtem po navedbah reševalcev ostaja ujetih več kot 440 ljudi. Ker so poti, ki vodijo do parka zaradi zemeljskih plazov neprevozne, so oblasti na območje napotile reševalne helikopterje. Ti so danes na varno že prepeljali več ljudi.

Potres z magnitudo 7,4 je Tajvan prizadel v sredo. Regijo Hualien, ki je bila epicenter potresa, je doslej streslo več kot 300 popotresnih sunkov. Enega od njih z magnitudo 5,2 so zabeležili v jutranjih urah.

Tajvanu je po potresu ponudilo pomoč več držav, med njimi ZDA, Japonska in Kitajska. Zadnji tako močan potres je otok prizadel leta 1999 z magnitudo 7,6 in zahteval 2400 življenj. Tokrat se zdi, da so s pomočjo strogih gradbenih predpisov in splošne ozaveščenosti javnosti preprečili večjo katastrofo.