Zelenski: Amnesty International prenaša odgovornost z agresorja na žrtev

10.02 Zelenski Amnesty International obtožil prenašanja odgovornosti z agresorja na žrtev

Ukrajinski predsednik Volodimir Zelenski je nevladno organizacijo za človekove pravice Amnesty International obtožil, da si prizadeva ponuditi »amnestijo teroristični državi in prenesti odgovornost z agresorja na žrtev«, potem ko je ta v četrtek objavila poročilo, v katerem ukrajinskim silam očita kršenje mednarodnega prava in ogrožanje civilistov. »Ne obstaja noben pogoj, niti hipotetičen, pod katerim bi bil kakršen koli ruski napad na Ukrajino upravičen. Agresija proti naši državi je neizzvana, invazivna in teroristična,« je po poročanju francoske tiskovne agencije AFP dejal ukrajinski predsednik.

Nevladna organizacija je sicer ob objavi poročila poudarila, da njeni očitki, uperjeni proti Kijevu, nikakor ne upravičujejo ruske agresije. »Če nekdo pripravi poročilo, v katerem naj bi bila žrtev in agresor na nek način izenačena ... potem tega ne moremo tolerirati,« je še dodal Zelenski. Amnesty International je v poročilu naštela več primerov, ko so ukrajinske sile civiliste izpostavile nevarnosti, med drugim v 19 mestih in vaseh v regijah Harkov in Mikolajev ter v Donbasu. Navedbe je Zelenski v svojem večernem nagovoru izenačil z obtoževanjem žrtev, navaja AFP.

09.27 Rusija za dialog na predsedniški ravni o izmenjavi zapornikov

Dan po tem, ko so v Rusiji ameriško košarkarico Brittney Griner obsodili na devet let zapora zaradi tihotapljenja in posedovanja marihuane, je ruski zunanji minister Sergej Lavrov danes dejal, da se je Rusija na predsedniški ravni pripravljena pogovarjati o izmenjavi zapornikov, poroča francoska tiskovna agencija AFP. Zunanji minister ZDA Antony Blinken je dejal, da bodo sledili tej ponudbi.

»Pripravljeni smo se pogovarjati o tej temi, toda zgolj znotraj komunikacijskih okvirov predsednikov Vladimirja Putina in Joeja Bidna,« je Lavrov dejal na novinarski konferenci ob obisku Kambodže. Ameriški zunanji minister Blinken se je že odzval in dejal, da bodo ZDA »sledile« zadnji ruski ponudbi. »(Ruski) zunanji minister Lavrov je to jutro dejal ..., da so se pripravljeni pogovarjati o zamenjavi« za pridržano Američanko, je povedal ob robu srečanja zunanjih ministrov Združenja držav jugovzhodne Azije (Asean) v Kambodži. »In temu bomo sledili,« je dodal Blinken.

Washington predlaga izmenjavo zapornikov, ki vključuje tudi ruskega preprodajalca orožja Viktorja Bouta, znanega tudi pod vzdevkom »prodajalec smrti«, poroča britanski BBC, ki se sklicuje na ameriške medije. Bout v ZDA prestaja 25-letno zaporno kazen. Američani naj bi ga zamenjali za Grinerjevo in nekdanjega ameriškega marinca Paula Whelana, ki ima ameriški, britanski, kanadski in irski potni list, leta 2020 pa so ga obsodili na 16 let zaporne kazni zaradi vohunjenja. Primer 31-letne ameriške košarkarice, dvakratne olimpijske prvakinje, sicer že dlje časa povzroča dodatne napetosti med Moskvo in Washingtonom. Grinerjevo so v Rusiji aretirali 17. februarja, le teden dni pred začetkom ruske invazije na Ukrajino, zaradi katere so zahodne sile uvedle obsežne sankcije proti Rusiji.

V zadnjem obdobju so ameriške oblasti sprožile diplomatsko kampanjo za osvoboditev Grinerjeve. Tako je ameriški državni sekretar Antony Blinken 29. julija prvič po začetku ruske invazije na Ukrajino po telefonu govoril z ruskim kolegom Sergejem Lavrovom, pri čemer ga je poskušal prepričati, naj sprejme ameriško ponudbo za zamenjavo zapornikov, s katero naj bi Rusi Američanom med drugim predali tudi košarkarico.

09.21 Iz Ukrajine odplule še tri ladje z žitom

Iz ukrajinskih pristanišč Črnomorsk in Odesa so danes, skladno z sporazumom o izvozu po Črnem morju, izplule še tri ladje z žitom, je sporočilo turško obrambno ministrstvo. Iz Odese je ladja Navistar odplula proti Irski, iz Črnomorska pa sta na pot krenili ladja Rojen, namenjena v Veliko Britanijo, in Polarnet, ki se je podala proti Turčiji. Navistar, ki pluje pod panamsko zastavo, ima na krovu 33.000 ton žita, je po poročanju francoske tiskovne agencije AFP sporočilo turško obrambno ministrstvo.

Skladno s četrtkovo napovedjo Londona je proti Otoku iz Črnomorska odplula ladja Rojen, ki pluje pod malteško zastavo in je natovorjena z 12.000 tonami žita. Z enako količino žita na krovu se je proti Turčiji namenila turška ladja Polarnet.

Izvoz žita po Črnem morju usklajuje center za poveljevanje in nadzor v Istanbulu. FOTO: Nacho Doce/Reuters

Pred tem je v ponedeljek iz Odese izplula ladja Razoni, ki pluje pod zastavo Sierre Leone in je naložena s 26.000 tonami koruze. To je prva pošiljka žita v okviru sporazuma, ki sta ga pred dvema tednoma ruska in ukrajinska stran ob posredovanju Turčije in ZN podpisali v Istanbulu. Ladja je v sredo prestala inšpekcijo v Istanbulu in nadaljevala pot proti libanonskemu pristanišču Tripoli. V skladu z dogovorom v Istanbulu namreč deluje skupni center za poveljevanje in nadzor, ki usklajuje izvoz žita po Črnem morju. V centru sodelujejo predstavniki Ukrajine, Rusije, Turčije in ZN.