Izčrpani prebivalci Gaze si želijo le mir

Potem ko je varnostni svet Združenih narodov v ponedeljek sprejel resolucijo o takojšnji prekinitvi ognja na območju Gaze, ki jo je predlagal ameriški predsednik Joe Biden, se je pojavilo nekaj upanja, da bi se brutalni napadi na palestinsko enklavo po osmih mesecih in tednu dni vendarle lahko končali. A kljub diplomatski ofenzivi – od konference v Amanu do še ene turneje ameriškega zunanjega ministra Antonyja Blinkna po Bližnjem vzhodu – do zdaj še ni bilo konkretnih premikov.