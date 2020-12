Izgubljena domovina Louisa Pasteurja

V nadaljevanju preberite:

Francoska družba se zdi, podobno kot vse druge, bolezensko izčrpana in kakor v težaški mori, pa vendar cepivo proti covidu-19, ki se končno kot svež veter nakazuje tudi na evropskem obzorju, ne poraja upanja, kaj šele veselja. Nasprotno, velik del Francozov je do cepiv, ki jih razvijajo in obljubljajo farmacevtska podjetja, zadržan, tako kot vse bolj sumničavo spremljajo, kar počnejo javne politike. In kaj pravi vladajoča politika?