Izključili še zadnji reaktor nuklearke v Zaporožju

Ukrajinska jedrska agencija Energoatom je sporočila, da so ponoči izključili še zadnji, šesti reaktor nuklearke v Zaporožju, ki je pod nadzorom ruskih sil. Kot so pojasnili, je hladna zaustavitev najvarnejša rešitev, potem ko je bilo v minulih dneh območje elektrarne večkrat tarča obstreljevanja, poroča francoska tiskovna agencija AFP.

Trenutno potekajo priprave za ohladitev reaktorja in prehod v hladno stanje, so še sporočili iz Energoatoma.

Šesti reaktor je v zadnjih treh dneh skrbel le še za napajanje same elektrarne, niso pa več zagotavljali električne energije za druge uporabnike. Odločitev za zaustavitev so sprejeli, potem ko so uspeli obnoviti napajanje iz zunanjih virov, so dodali.

Ekipa strokovnjakov Mednarodne agencije za jedrsko energijo (IAEA) je pred kratkim opravila pregled elektrarne Zaporožje. FOTO: Reuters

»V primeru novih poškodb na električnih vodih, ki objekt povezujejo z energetskim sistemom - za kar obstaja veliko tveganje - bodo za oskrbo elektrarne uporabili dizelske generatorje,« so še zapisali v sporočilu Energoatoma.

Vnovič so ob tem pozvali k vzpostavitvi demilitariziranega območja v okolici te največje jedrske elektrarne v Evropi. Kot so opozorili, je to edini način za zagotovitev njene varnosti.