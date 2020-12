Izključna cona čaka le še na potrditev v saboru

Prva obljuba leta 2016



Zaradi ugleda Slovenije

Hrvaška bo izključno gospodarsko cono na Jadranu razglasila do konca leta. Po današnji potrditvi na vladi, ki jo vodi, bo predlog zdaj romal v sabor, kjer naj bi poslanci predvidoma že do konca tega tedna dodali piko na »i« oziroma politično potrditev razglasitve.Plenković je že konec minulega tedna na twitterju sporočil, da je v zvezi s hrvaško namero o razglasitvi izključne gospodarske cone (IGC) opravil posvetovanja s slovenskim in italijanskim kolegom,in. Napovedal je, da bo vlada »sprejela poročilo o procesu posvetovanj in predlog odločitve o razglasitvi izključne gospodarske cone«. Izključno gospodarsko cono na Jadranu namerava razglasiti tudi Italija, s čimer je v soboto premiera Janšo, kot je ta sporočil na twitterju, po telefonu obvestil Conte.Hrvaška se sicer že nekaj časa pripravlja na razglasitev IGC. Leta 2016, ko je Andrej Plenković prevzel vodenje vlade po takratnih parlamentarnih volitvah, je bila prav razprava o morju prva vsebinska točka prve seje nove hrvaške vlade. Ministrska razprava o gospodarski coni v Jadranskem morju je bila takrat, prav zaradi vnaprejšnjega določanja morske meje, predvsem nova obljuba nove hrvaške vlade o zavrnitvi podpisanega in v parlamentu sprejetega arbitražnega sporazuma s Slovenijo.Plenković je, kot se je izvedelo, na uvodnem sestanku svojega kabineta ministru za zunanje in evropske zadeve naložil, naj začne konzultacije s kolegi v vladah držav Evropske unije in evropsko vlado v Bruslju o zaščiti hrvaških interesov v Jadranskem morju. In točko je na dnevni red prav zaradi pomembnosti uvrstil takoj po svojem poročilu o poteku seje evropskega sveta ter sporočilu, da se bo takratna predsednica državeudeležila pokopa nasilno ubitih žrtev Hude jame. Takoj potem je vlada naročila zunanjemu ministru, naj opravi vse potrebne diplomatske aktivnosti, povezane z Jadranskim morjem.Zdaj, štiri leta pozneje, je Plenković le nekaj mesecev po ponovni izvolitvi na letošnjih julijskih parlamentarnih volitvah, sporočil, da je vlada predlog odločitve o razglasitvi izključne gospodarske cone na Jadranu potrdila in ga poslala v sabor.Predsednik največje opozicijske strankeje povedal, da bo SDP predlog o razglasitvi izključne gospodarske cone podprla, saj se v ribiški politiki nič ne spreminja, zakaj pa vlada Andreja Plenkovića to razglaša prav zdaj, pa je po njegovem mnenju treba vprašati vlado. Predsednik sabora(HDZ) je izrazil upanje, »da s slovenske strani ne bo nobenih težav in ugovorov«.Premierje danes v državnem zboru, ko je odgovarjalna vprašanje o »zavoženi slovenski zunanji politiki«, poudaril, da imata Italija in Hrvaška pravico do razglasitve izključno gospodarske cone v Jadranu. Samo zaradi »našega ugleda« in zaradi njune dobre volje pa da sta Slovenijo povabili na pogovore.