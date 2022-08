Izplule so še štiri ladje z žitom

Iz ukrajinskih pristanišč so izplule še štiri ladje, natovorjene med drugim s koruzo in sončničnim oljem. Ladje, namenjene v Turčijo, Italijo in na Kitajsko, so na poti v Istanbul, da bi jih tam pregledali, je na Twitterju danes sporočilo turško obrambno ministrstvo, ki ga povzema nemška tiskovna agencija DPA.

Zadnje štiri ladje, ki so danes zapustile ukrajinska pristanišča, bodo v skladu z dogovorom med Ukrajino in Rusijo pregledali v Istanbulu, preden bodo nadaljevale svojo pot.

Ladje so izplule iz pristanišč Odesa in Črnomorsk po varnem pomorskem koridorju in bodo plule skozi Bosporsko ožino, poroča britanski BBC. Po opravljenih pregledih naj bi dve pristali v Turčiji, drugi dve pa sta namenjeni v Italijo in na Kitajsko.

Še ena prazna ladja je medtem dobila dovoljenje za plovbo do Ukrajine za natovarjanje, še navaja BBC.

Po besedah ukrajinskih predstavnikov je to jasen znak, da je izvoz žita varen, pri čemer so pozvali ladjarske družbe, naj se vrnejo v državo.

Ukrajinski predsednik Volodimir Zelenski je v svojem običajnem nočnem nagovoru v soboto pozdravil ponoven izvoz žita, vendar ob tem opozoril, da varnostna tveganja ostajajo, poroča BBC.

Od sklenitve dogovora o izvozu ukrajinskega žita konec julija je iz Ukrajine izplulo skupno osem tovornih ladij. Kot prva je od začetka ruske agresije proti Ukrajini v ponedeljek iz Odese izplula ladja Razoni, natovorjena s 26.000 tonami koruze, namenjena pa je bila v Libanon.