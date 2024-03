Izrael ignorira resolucijo in stopnjuje napad

V nadaljevanju preberite:

V ponedeljek sprejeta resolucija varnostnega sveta Združenih narodov, ki med drugim zahteva takojšnjo prekinitev ognja na območju Gaze, do zdaj v ničemer ni vplivala na grozljivo dogajanje v palestinski enklavi. Izraelska vojska še naprej bombardira in raketira celotno območje in onemogoča dostop humanitarne pomoči predvsem na severni, najbolj ogrožen del Gaze, kjer skoraj brez hrane in pitne vode še vedno životari okoli 250.000 ljudi.