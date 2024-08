V Gazi zabeležili prvi primer otroške paralize po 25 letih

V Gazi so prvič po 25 letih zabeležili primer otroške paralize, je v petek sporočilo palestinsko ministrstvo za zdravje. Zbolel je necepljeni desetmesečni dojenček. Združeni narodi so le nekaj ur pred potrditvijo prvega primera okužbe zaprosili za sedemdnevno prekinitev spopadov, da bi cepili več kot 640.000 otrok v razdejani enklavi.

Palestinsko ministrstvo za zdravje s sedežem v Ramali na zasedenem Zahodnem bregu je v izjavi za javnost zapisalo, da so zdravniki sumili na pojav otroške paralize pri dojenčku v osrednjem delu Gaze. To so kasneje potrdili testi vzorcev, ki so jih opravili v sosednji Jordaniji.

ZN so za prekinitev spopadov zaprosili v petek, potem ko so na območju v odpadnih vodah odkrili virus, ki povzroča otroško paralizo. V času humanitarnega premora bi izvedli dva kroga kampanj cepljenja, pri čemer bi prvega začeli konec avgusta, je v sporočilu za javnost zapisala Svetovna zdravstvena organizacija (WHO).

V vsakem krogu bi palestinsko ministrstvo za zdravje v sodelovanju z WHO, Skladom ZN za otroke (Unicef), Agencijo ZN za pomoč in zaposlovanje palestinskih beguncev (UNRWA) in partnerji zagotovilo dve kapljici novega oralnega cepiva proti otroški paralizi tipa 2 za več kot 640.000 otrok, mlajših od deset let.

»Brez humanitarnih premorov kampanje ne bo mogoče izvesti,« je opozorila WHO. Poliovirus so julija odkril v okoljskih vzorcih iz mest Han Junis in Deir al-Balah na območju Gaze.

Ta območja, tako kot preostanek enklave, je izraelska vojska razdejala v času trajajoče ofenzive, med katero so uničili tudi velik del tamkajšnje zdravstvene infrastrukture.

Otroška paraliza je nalezljiva virusna bolezen, ki prizadene živčni sistem in povzroča ohromitve, lahko tudi smrt. Okužba se prenaša fekalno-oralno prek umazanih rok. Za otroško paralizo so dovzetni vsi, ki bolezni niso preboleli ali niso bili zaščiteni s cepljenjem.