Izrael je Palestincem odredil evakuacijo iz mesta Gaza

Izraelske sile, ki so med devetmesečno ofenzivo v Gazi z domov pregnale skoraj vse od skupno 2,1 milijona prebivalcev enklave, so danes na mesto Gaza odvrgle letake z navodili tamkajšnjim prebivalcem, da se umaknejo v osrednji del enklave.

V preteklih mesecih je Izrael že pozival k umiku civilistov iz več mestnih četrti, ki so prizorišče srditih spopadov izraelskih kopenskih sil s palestinskimi borci. Mesto je tudi redna tarča napadov izraelskega topništva in letalstva.

Sever enklave je bil v začetku vojne prvo območje, kjer je Izrael za več kot milijon tamkajšnjih prebivalcev izdal navodila za evakuacijo – s pojasnilom, da je tam glavnina pripadnikov palestinskega islamističnega gibanja Hamas, ki je vodilo napad na Izrael 7. oktobra lani.

Civiliste so takrat pozvali, naj se umaknejo proti jugu, preden so napade razširili na ozemlje celotne enklave. Od prvih evakuacij se tako ponavlja vzorec prisilnega razseljevanja civilistov na tako imenovana humanitarna območja, ki sčasoma postanejo tarča izraelskih napadov.

Izraelska vojska je že pred šestimi meseci poročala o uničenju »vojaškega okvira« Hamasa na severu Gaze, a ta očitno tam ohranja vojaško prisotnost, skupaj z gibanjem Islamski džihad.

Izraelski obrambni minister Joav Galant je danes zatrdil, da je bilo v zadnjih devetih mesecih ubitih ali ranjenih 60 odstotkov borcev Hamasa. Dokončno uničenje gibanja ostaja eden glavnih deklarativnih ciljev vojne, v kateri je doslej življenje izgubilo najmanj 38.295 Palestincev.

Po zadnjih podatkih palestinskega ministrstva v Gazi je bilo ranjenih še najmanj 88.241 ljudi. Samo v zadnjih 24 urah so izraelske sile ubile najmanj 52 Palestincev, navaja katarska televizija Al Džazira.

Francija in Nemčija sta danes obsodili nedavne izraelske napade na šole v Gazi in jih označili za nesprejemljive. Vodja agencije Združenih narodov za pomoč palestinskim beguncem (UNRWA) Philippe Lazzarini je medtem sporočil, da so izraelske sile v devetih mesecih vojne v Gazi napadle že večino šol pod okriljem agencije.