Izrael je proti Hamasu sprožil totalno vojno

Medtem ko izraelska vojaška letala neprestano bombardirajo območje Gaze, v južnem Izraelu še vedno potekajo osamljeni spopadi med pripadniki Hamasa, ki se jim je uspelo prebiti na izraelsko ozemlje, in izraelsko vojsko, ki je rabila veliko časa, da je po šokantnem sobotnem napadu vsaj malo konsolidirala svoje vrste. Izredno napeto je tudi v vzhodnem Jeruzalemu in na okupiranem Zahodnem bregu. Nova fronta se odpira na izraelsko-libanonski meji.

Ko je islamistično gibanje Hamas, ki od leta 2007 nadzira območje Gaze, v soboto zgodaj zjutraj sprožilo obsežen, še nikoli viden napad na Izrael, in s tem popolnoma zaobšlo – in porazilo – izraelsko varnostno-obveščevalne strukture, in ko je na izraelski strani število žrtev začelo strmo naraščati, je bilo jasno, da bo izraelski povračilen udarec silovit. In, predvsem, da bodo z naskokom najvišjo ceno vojaške operacije Hamasa in njegovih zunanjih podpornikov plačalo palestinsko civilno prebivalstvo. Tudi za gnusen, z ničemer in nikakor opravičljiv Hamasov pokol več kot 250 mladih, ki so se udeležili rejverske zabave na prostem v bližini meje z Gazo.