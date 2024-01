ICJ: Izrael mora zaščiti Palestince pred genocidom, ne pa tudi ustaviti vojne

Meddržavno sodišče v Haagu (ICJ) je odredilo, da mora Izrael v skladu s svojimi mednarodnimi obveznostmi sprejeti vse ukrepe, da prepreči genocid nad Palestinci v Gazi. Med drugim mora poskrbeti, da njegove sile ne povzročijo dejanj, ki so določena v 2. členu konvencije o preprečevanju in kaznovanju zločina genocida, ter preprečiti neposredno javno spodbujanje h genocidu nad Palestinci v Gazi.

Med tako imenovane začasne ukrepe je sodišče uvrstilo tudi obveznosti Izraela, da omogoči dostavo nujne humanitarne pomoči v oblegano palestinsko enklavo ter zaščiti dokaze, povezane s tožbo, ki jo je proti njemu vložila Južna Afrika. Med začasne ukrepe pa sodišče ni uvrstilo južnoafriške prošnje po takojšnji zaustavitvi izraelske ofenzive.

Sodišče je svojo odločitev sporočilo dva tedna po javni obravnavi, med katero sta Južna Afrika in Izrael soočila svoje argumente in protiargumente.

Predstavniki Izraela med današnjo obravnavo v Haagu. FOTO: Piroschka van de Wouw/Reuters

ICJ oziroma svetovno sodišče se je tokrat izreklo zgolj o svoji pristojnosti in predlaganih začasnih ukrepih, instrumentu, katerega namen je preprečiti povzročitev nadaljnje škode pravicam vpletenih strani. O obtožbah, da izraelska dejanja v Gazi predstavljajo genocid nad Palestinci, pa bo najverjetneje odločalo več let.

S potrditvijo svoje jurisdikcije v primeru je sodišče tudi zavrnilo prošnjo Izraela, da južnoafriško tožbo vnaprej ovrže.

Odločitev deležna izjemne pozornosti

Južna Afrika je v tožbi predlagala več začasnih ukrepov, med katerimi so najbolj izstopali ustavitev izraelske vojaške ofenzive v Gazi; zagotavljanje dostopa do vode, hrane, goriva, medicinske opreme in drugih oblik humanitarne pomoči za prebivalce palestinske enklave; preprečitev uničevanja palestinskega življenja v Gazi; ter preprečitev uničevanja dokazov, relevantnih za preganjanje Izraela v povezavi z očitanimi genocidnimi dejanji.

Današnja odločitev sodišča bo po pričakovanjih deležna izjemne pozornosti, ne samo v Južni Afriki in Izraelu, ampak tudi na palestinskih ozemljih, v državah globalnega juga ter zahodnih demokracijah. Nekatere o njih so ta mesec že nakazale pripravljenost za interveniranje v tožbi bodisi na strani Južne Afrike bodisi na strani Izraela, veliko pa se jih utegne o tem izreči šele po današnjem dnevu. Med njimi bo tudi Slovenija, ki se bo na odreditev začasnih ukrepov, če ne drugega, morala odzvati kot nestalna članica varnostnega sveta Združenih narodov.