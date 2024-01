Tanja Fajon: Jasno sporočilo Izraelu, da takoj ustavi morijo

Evropska unija pričakuje popolno in takojšnjo implementacijo odločitve meddržavnega sodišča v Haagu (ICJ), ki je danes pozvalo Izrael k sprejetju vseh ukrepov za preprečitev genocida nad Palestinci v Gazi. »Odredbe ICJ so za pogodbenice zavezujoče in jih morajo spoštovati,« je v odzivu izpostavila evropska komisija. Takojšnjo uresničitev ukrepov prav tako pričakuje Slovenija. »Gre za jasna sporočila Izraelu, da mora nemudoma ustaviti morijo nad civilnim prebivalstvom v Gazi,« je zapisala zunanja ministrica Tanja Fajon.

Podobni toni prihajajo tudi iz drugih evropskih prestolnic. Nemška zunanja ministrica Annalena Baerbock se je po poročanju agencij v previdno oblikovani izjavi vzdržala odprtih kritik izraelske vojaške ofenzive, vendar je poudarila, da mora Judovska država spoštovati svoje mednarodne obveznosti. »Hkrati je sodišče jasno pokazalo, da izraelski ukrepi v Gazi sledijo barbarskemu terorju 7. oktobra, in nas opozorilo, da tudi Hamas zavezuje mednarodno humanitarno pravo in mora končno izpustiti vse talce,« je dejala.

Španska vlada, ki je pod vodstvom socialističnega premiera Pedra Sáncheza do Izraela zavzela precej bolj kritično stališče od drugih članic Unije, na vse strani apelira, naj sledijo poudarkom sodišča. »Španija še enkrat poziva k takojšnjemu premirju, brezpogojni osvoboditvi talcev, takojšnjemu in rednemu humanitarnemu dostopu ter nujnosti napredka k uresničitvi rešitve dveh držav,« so zapisali na španskem zunanjem ministrstvu.

ICJ je sicer danes odločal le o zahtevi Pretorie za nujne izredne ukrepe, ne pa o vprašanju, ali Izrael izvaja genocid v palestinski enklavi. FOTO: Afp

Odločitvi prav tako prikimavajo drugod, med drugim v Teheranu, Kairu in Ankari. »Upamo, da se bodo izraelski napadi na ženske, otroke in ostarele končali,« je prek družbenih omrežjih sporočil turški predsednik Recep Tayyip Erdoğan. Iranski zunanji minister Hosein Amir Abdolahian pa je čestital Južni Afriki za uspeh in druge države je pozval, naj njeno tožbo podprejo

V nevladni organizaciji Human Rights Watch (HRW) so današnje dogajanje označili za »prelomno«. Po njihovih besedah je odločitev sodišča priznanje resnega položaja v Gazi, kjer se civilisti soočajo s stradanjem in vsakodnevnim ubijanjem, kakršnega v novejši zgodovini Izraela in Palestine še ni bilo. »Jasni in zavezujoči ukazi sodišča povečujejo odgovornost zaveznikov Izraela, da podprejo svojo zavezanost globalnemu redu, ki temelji na pravilih, tako da pomagajo zagotoviti skladnost s to prelomno sodbo,« je na omrežju x zapisala pomočnica direktorja za mednarodno pravosodje pri HRW Balkees Jarrah.