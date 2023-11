V napadu na begunsko taborišče v Gazi žrtve tudi v šoli

V novem izraelskem napadu na begunsko taborišče Džabalija na severu območja Gaze je bilo v tamkajšnji šoli, ki jo upravlja agencija ZN za palestinske begunce (UNRWA), ubitih 15 ljudi, več deset je ranjenih, je po poročanju francoske tiskovne agencije AFP danes sporočilo palestinsko ministrstvo za zdravje.

V šolo v begunskem taborišču Džabalija, ki je bila tarča napada, se je zateklo na tisoče razseljenih Palestincev, so sporočili.

V palestinski enklavi je bilo od izbruha vojne z Izraelom ubitih najmanj 9400 ljudi, je sporočilo ministrstvo za zdravje v Gazi, kjer je na oblasti Hamas. Med njimi je najmanj 3900 otrok.

Na severu Gaze je po besedah posebnega odposlanca ZDA Davida Satterfielda še vedno do 400.000 ljudi, poroča britanski BBC. Izrael je prebivalce v zadnjih tednih pozval, naj se s severnega dela umaknejo na jug enklave, ki ga je označil za tako imenovano varno območje. Od takrat je bil sever tarča neusmiljenega izraelskega bombardiranja iz zraka in kopenske ofenzive, čeprav so potekali tudi zračni napadi na jugu.

Izrael v visoki pripravljenosti tudi na meji z Libanonom

Izraelska vojska je danes sporočila, da so njene sile v kopenski operaciji proti skrajnemu palestinskemu gibanju Hamas na območju Gaze ubile »več deset teroristov«. Izrael je v visoki pripravljenosti tudi na meji z Libanonom, potem ko je vodja libanonskega gibanja Hezbolah v petek pohvalil napade na Izrael, poročajo tuje agencije.

»V preteklem dnevu je prišlo do številnih poskusov napadov na izraelske enote iz predorov in vojaških kompleksov na severnem območju Gaze,« je po poročanju francoske tiskovne agencije AFP sporočila izraelska vojska.

»Vojaki so pobijali teroriste, našli Hamasovo orožje in odkrili tunelske jaške, ki so jih uporabljali v teroristične namene,« je sporočila vojska.

V napadu Hamasa ubitih tudi več kot 200 tujcev V oktobrskem napadu skrajnega palestinskega gibanja Hamas na Izrael je bilo poleg 1400 Izraelcev ubitih tudi več kot 200 tujcev, danes uradne podatke posameznih držav navaja francoska tiskovna agencija AFP. Mnogi med njimi so imeli dvojno državljanstvo. Po navedbah francoskega zunanjega ministrstva je bilo ubitih 39 francoskih državljanov, devet pa je bilo zajetih kot talcev ali so pogrešani. Tajske oblasti so navedle, da je bilo ubitih 32 njihovih državljanov, 23 je ugrabljenih. V napadu je po navedbah Bele hiše umrlo tudi 31 Američanov, 13 je pogrešanih, nekateri pa so bili po besedah ameriškega predsednika Joeja Bidna zajeti kot talci. Med ubitimi tujci je bilo po poročanju AFP tudi po okoli 20 Rusov in Ukrajincev. Osem ruskih državljanov je Hamas zajel kot talce, en Ukrajinec pa je pogrešan. Med smrtnimi žrtvami Hamasovega napada so tudi državljanih nekaterih drugih držav. Med njimi je približno deset Britancev, deset Nepalcev in manj kot deset Nemcev, več nemških državljanov pa je Hamas zajel kot talce. Med talci in pogrešanimi je po navedbah argentinskih oblasti tudi 21 njihovih državljanov, devet pa je bilo ubitih. Več smrtnih žrtev med svojimi državljani so med drugim potrdile Kanada, Romunija, Portugalska, Kitajska, Filipini, Avstralija, Italija, Belorusija, Južna Afrika, Peru, Kolumbija, Brazilija, po eno smrtno žrtev pa beležijo še v nekaterih drugih državah.

Izraelski tanki so uničili tri Hamasove opazovalne točke na severu Gaze, so še sporočili. Ponoči je izraelska vojska izvedla tudi ciljno akcijo na južnem območju Gaze, da bi »očistila zgradbe in deaktivirala eksplozivne naprave«. Med operacijo so vojaki naleteli na teroristično celico, ki je prišla iz jaška predora, so še navedli.

Izraelska vojska je po poročanju britanskega BBC v »zelo, zelo visoki pripravljenosti« tudi na meji z Libanonom, potem ko je vodja libanonskega gibanja Hezbolah Hasan Nasrala v petek v svojem prvem televizijskem nagovoru po napadu Hamasa pohvalil njihovo delovanje. Ocenil je tudi, da je bila »odločitev pogumna in je prišla ob pravem času.«

Kot je izraelska vojska v petek pozno zvečer po poročanju nemške tiskovne agencije dpa sporočila na Telegramu, je odvrnila teroristične napade iz Libanona. Sporočili so, je tank izraelske vojske zadel teroristično celico, ki je poskušala izstreliti protitankovske rakete na območje kibuca Yiftah na severu Izraela. Obenem naj bi ubili tudi terorista, ko se je približal mejnemu območju iz Libanona v bližini skupnosti Šlomi.

ZN obsodili izraelski napad na reševalni konvoj v Gazi

Združeni narodi so obsodili izraelski napad na reševalni konvoj, v katerem je bilo v petek v Gazi ubitih 15 ljudi. Generalni sekretar ZN Antonio Guterres je dejal, da je zgrožen zaradi napada in poudaril, da se mora konflikt končati, poroča francoska tiskovna agencija AFP.

Skrajno palestinsko gibanje Hamas je v petek sporočilo, da je bil v izraelskem napadu zadet konvoj reševalnih vozil blizu bolnišnice Al Šifa v Gazi. Izraelske sile so potrdile, da so izvedle napad na eno reševalno vozilo, ki naj bi ga uporabljali pripadniki Hamasa.

Po navedbah Rdečega polmeseca je napadeni konvoj sestavljalo pet reševalnih vozil, ki so prevažala ranjene iz mesta Gaza proti mejnemu prehodu Rafa. Pri tem je bilo ubitih 15 ljudi in na desetine ranjenih, poroča AFP. Napad se je zgodil na razdalji dveh metrov od vhoda v največjo bolnišnico v Gazi.

Drugo reševalno vozilo je bilo tarča približno kilometer od bolnišnice, poškodovanih je bilo več ljudi.

Izraelska vojska je v izjavi zapisala, da je izraelsko letalo zadelo reševalno vozilo, za katerega so sile identificirale, da ga uporablja teroristična celica Hamasa.

Hamas je medtem zanikal, da bi bili njegovi borci v reševalnih vozilih in opozoril, da so izraelske trditve »nove laži, dodane nenehnim lažem (...), ki jih uporablja za opravičevanje svojih zločinov.«

Na katastrofalne razmere v bolnišnicah v Gazi, ki jim primanjkuje goriva in potrebnih medicinskih pripomočkov, sicer že dlje časa opozarja Svetovna zdravstvena organizacija (WHO). Ministrstvo za zdravje v Gazi pa je v četrtek sporočilo, da v 16 od 35 bolnišnic v enklavi zaradi pomanjkanja goriva ne morejo več zdraviti bolnikov.