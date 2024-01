Izraelska vojska nadaljevala napade na jug Libanona in Gazo

V izraelskih napadih na jug Libanona so bili ponoči ubiti štirje borci šiitskega oboroženega gibanja Hezbolah. Po navedbah vira blizu gibanja je bil med žrtvami tudi eden od lokalnih vodij Hezbolaha. Izrael je ponoči še naprej napadal tudi Gazo, ubitih je bilo več deset ljudi, več kot sto pa ranjenih, je sporočilo tamkajšnje ministrstvo za zdravstvo.

Po navedbah libanonskih medijev so bili štirje borci Hezbolaha ubiti v vasi blizu meje z Izraelom. V napadih, ki so sledili torkovemu atentatu na namestnika vodje skrajnega palestinskega gibanja Hamas Saleha al Arurija v Bejrutu, je bilo poškodovanih tudi več hiš.

Na meji med Libanonom in Izraelom so spopadi sicer pogosti. Okrepili so se, odkar se je 7. oktobra na območju Gaze začela vojna med Izraelom in Hamasom. Od začetka sovražnosti je bilo na libanonski strani ubitih 175 ljudi, večinoma borcev Hezbolaha, in tudi več kot 20 civilistov, od tega trije novinarji, navaja francoska tiskovna agencija AFP.

V napadih Hezbolaha na sever Izraela pa je bilo po podatkih izraelskih oblasti ubitih devet vojakov in pet civilistov.

V kraju Al Mavasi, ki leži zahodno od mesta Han Junis na jugu Gaze, je bilo v izraelskem bombardiranju hiše ubitih najmanj 14 ljudi, od tega devet otrok. Poškodovana stavba se je zrušila na bližnje šotore, ranjenih je bilo več deset ljudi, poroča katarska televizija Al Džazira.

Po navedbah palestinskih medijev je Izrael bombardiral tudi hiše v begunskem taborišču Al Magazi in vasi Al Masdar v osrednjem delu enklave, pri čemer naj bi bilo ubitih več deset ljudi, poroča britanski BBC.

Tarča izraelskega napada je bil znova tudi sedež palestinskega Rdečega polmeseca v Han Junisu. V napadu je umrl en človek, šest ljudi je bilo ranjenih. Eksplozije so ponoči odjeknile še v mestu Rafa.

Od začetka vojne v Gazi pred skoraj tremi meseci je po navedbah zdravstvenih oblasti v Gazi umrlo že 22.313 Palestincev, več kot 57.000 jih je bilo ranjenih.