Izrael bombardira Libanon in Sirijo

zraelska vojska je davi znova napadla cilje v Libanonu in Siriji. Kot je sporočila, so rakete na libanonsko vas Jaroun v bližini izraelsko-libanonske meje izstrelili, ker naj bi na tem območju delovale enote šiitskega gibanja Hezbolah, razlog za napad na predmestje sirske prestolnice Damask pa ni znan, poročajo tuje tiskovne agencije.

Izraelska vojska je domnevne položaje borcev Hezbolaha na meji med državama napadla po tem, ko je to šiitsko gibanje napadlo položaje izraelske vojske v bližini izraelske vasi Sarit, poroča nemška tiskovna agencija dpa.

Od začetka izraelske invazije v Gazi oktobra lani sta se Hezbolah in izraelska vojska že večkrat spopadli. Po navedbah Hezbolaha je življenje v izraelskih napadih izgubilo 140 borcev, po podatkih libanonske civilne zaščite je umrlo še nekaj deset ljudi več. Izraelske oblasti pa so zabeležile, da je v napadih Hezbolaha na severni Izrael umrlo šest pripadnikov vojske in dva civilista.

Izraelska vojska je davi po poročanju sirijskih medijev napadla tudi predmestje sirijske prestolnice Damask. Po navedbah sirskega observatorija za človekove pravice s sedežem v Londonu je Izrael tako kot pri napadu na južni Libanon ciljal položaje borcev Hezbolaha v bližini kraja Kanaker

Sirska tiskovna agencija SANA poroča, da je izraelska vojska napad izvedla iz okupirane Golanske planote in zadela številne cilje v okolici Damaska. Posledica napada naj bi bila po neuradnih informacijah le gmotna škoda.

Izraelske oblasti po navedbah francoske tiskovne agencije AFP redko omenjajo obstreljevanje Sirije, vztrajno pa ponavljajo, da ne bodo dovolile Iranu, ki podpira sirskega predsednika Bašarja Al Asada, da bi v regiji povečal svoj vpliv.

Izraelska vojska je danes izvedla tudi racije na palestinskem Zahodnem bregu, v katerih so bili ubiti štirje Palestinci. Palestinska tiskovna agencija Wafa poroča, da so Izraelci štiri moške v bližini mesteca Azun ustrelili, po tem ko naj bi se ti spopadli s pripadniki vojske.