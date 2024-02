Izraelski napad na Rafo je treba na vsak način preprečiti

Kljub temu da je predsednik izraelske vlade Benjamin Netanjahu v sredo zvečer zavrnil možnost kakršnega koli dogovora s Hamasom o prekinitvi ognja, se pogajanja o začasni zaustavitvi spopadov na območju Gaze pod patronatom Egipta, Katarja in tudi Združenih držav nadaljujejo. Netanjahujeva napoved, da Izraela v dosegi njegovih ciljev nič ne more zaustaviti, je bila oblika političnega pritiska pred današnjim srečanjem z ameriškim zunanjim ministrom Antonyjem Blinknom.

V razgretem diplomatskem ozračju je izraelska vojska danes nadaljevala brutalno bombardiranje in obstreljevanje mesta Han Junis na jugu Gaze, obenem pa Izrael iz dneva v dan stopnjuje napade na mesto Rafa ob egiptovski meji, kamor se je v štirih mesecih izraelskega obleganja palestinske enklave umaknilo že skoraj 1,2 milijona ljudi. Pred 7. oktobrom je v Rafi živelo dobrih 200.000 ljudi, danes pa je mesto prizorišče največje humanitarne katastrofe v 21. stoletju, hkrati pa se izčrpani, prestrašeni, lačni in kolektivno travmatizirani prebivalci bojijo najhujšega. Da bo izraelska vojska v naslednjih dneh sprožila veliko ofenzivo na strahotno gosto naseljeno mesto, ki po izraelskih merilih še vedno velja za »varno območje«.

Antony Blinken na današnjem sestanku v Tel Avivu. FOTO: Reuters

Tragedija (ne)slutenih razsežnosti

Da bi bil morebitni izraelski večji napad na Rafo tragedija (ne)slutenih razsežnosti, ves čas opozarjajo tudi predstavniki humanitarnih organizacij, ki so prisotni na terenu. »Povečanje sovražnosti bi lahko Rafo spremenilo v območje prelivanje krvi in uničenja, iz katerega se ljudje ne bi mogli umakniti,« je danes dejala Angelita Caredda iz organizacije Norwegian Refugee Council in ob tem opozorila, da bi izraelski napad lahko ogrozil, »če ne v celoti zaustavil«, tudi obstoječo humanitarno pomoč. V povezavi z napovedanim izraelskim napadom na Rafo se je oglasil tudi generalni sekretar Združenih narodov António Guterres. Dejal je, da bi bila »nočna mora« zaradi tega še hujša, imela pa bi tudi do zdaj še neslutene »regionalne posledice«.

Ameriški zunanji minister Antony Blinken je na današnji tiskovni konferenci v Tel Avivu po srečanju z vrhom izraelske politike in varnostnih struktur v kontekstu prihajajočega napada na Rafo dejal, da Izrael kljub oktobrskemu napadu Hamasa nima »dovoljenja za razčlovečenja drugih«. Blinken je izraelske oblasti pozval k zadržanosti, obenem pa še ni zavrgel upanja, da je dogovor o malo daljši prekinitvi ognja v Gazi vendarle še mogoč. Ocenil je sicer, da je v Hamasovem predlogu za prekinitev ognja nekaj neuresničljivih pogojev, a je Hamasov predlog vsaj ponudil priložnost za nadaljevanje pogajanja o izpustitvi talcev. Ob tem je Blinken dodal, da Hamasov predlog »ustvarja prostor za dogovor, za katerega si bomo vztrajno prizadevali«.

Ameriški zunanji minister Antony Blinken je na današnji tiskovni konferenci v Tel Avivu po srečanju z vrhom izraelske politike in varnostnih struktur v kontekstu prihajajočega napada na Rafo dejal, da Izrael kljub oktobrskemu napadu Hamasa nima »dovoljenja za razčlovečenja drugih«.

Benjamin Netanjahu je brez vojne politično truplo

Toda predsednik izraelske vlade Benjamin Netanjahu je že večkrat jasno ponovil, da Izrael pri dosegi svojih ciljev – popolnega uničenja Hamasa in osvoboditve vseh talcev (v Gazi jih je še okoli 140) – ne bo poslušal nikogar. In Izrael to s svojim brutalnim uničevanjem Gaze in množičnim pobijanjem Palestincev ves čas tudi dokazuje. Da Izrael ne bo poslušal nikogar, sicer pomeni tudi, da nikogar ne bo poslušal Netanjahu, ki je skupaj s svojo skrajno desno, mesijansko vlado soodgovoren za Hamasov morilski pohod 7. oktobra lani, zaradi česar je že od prvega dneva izraelskega bombardiranja Gaze popolnoma jasno, da makiavelistični izraelski premier politično lahko preživi le v času vojne. Zato bo storil vse, da bo strahotna vojna, zaradi katere je umrlo že skoraj 28.000 Palestincev (več kot 8000 je še pogrešanih; ujeti so pod ruševinami), trajala čim dlje.

Pred 7. oktobrom je v Rafi živelo dobrih 200.000 ljudi, danes pa je mesto prizorišče največje humanitarne katastrofe v 21. stoletju, hkrati pa se izčrpani, prestrašeni, lačni in kolektivno travmatizirani prebivalci bojijo najhujšega. FOTO: Mohammed Abed/AFP

Akiva Eldar, kolumnist izraelskega časnika Haaretz pravi, da Netanjahu za dogovor s Hamasom ne pušča odprtih vrat, toda na drugi strani noče reči ne predsedniku Združenih držav Joeju Bidnu, ki je osebno vpleten v napore za osvoboditev izraelskih talcev. »Netanjahu je zainteresiran za pogajanja. Toda nisem prepričan, da bo večina talcev živa dočakala, da Netanjahu in Hamas najdeta skupno rešitev,« je jasen izraelski politični analitik. Sodeč po raziskavi javnega mnenja, ki jo je v Izraelu opravil Izraelski inštitut za demokracijo, 51 odstotkov Izraelcev meni, da bi moral biti glavni cilj izraelske vojne proti Hamasu osvoboditev talcev. Le 36 odstotkov Izraelcev meni, da bi morala biti prioriteta vojne zrušenje Hamasa.