Slovenija: Ukinitev financiranja UNRWA bi ogrozila življenja Palestincev

Iz UNRWA so v petek sporočili, da so zaradi navedb Izraela, da so sodelovali pri napadu Hamasa na Izrael, odpustili več uslužbencev in uvedli preiskavo. Zaradi teh očitkov so začasno ustavitev financiranja agencije kot prve naznanile ZDA, sledilo je še več držav, med drugim Velika Britanija, Italija, Nemčija, Francija in Avstrija.

Generalni sekretar ZN Antonio Guterres je potrdil, da se obtožbe, ki jih preiskujejo tudi Združeni narodi, nanašajo na 12 ljudi. Devet so jih odpustili, eden je mrtev, identiteto še dveh pa ugotavljajo. Države, ki so začasno ustavile financiranje, je pozval, naj vsaj zagotovijo nadaljevanje operacij UNRWA. Guterres in prvi mož UNRWA Lazzarini sta zagotovila, da bodo odgovorni za svoja dejanja odgovarjali.