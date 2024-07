Izraelski vojaki so se znesli nad palestinsko pesnico Hanan Awwad

Izraelski vojaki so fizično napadli palestinsko pesnico Hanan Awwad, predsednico Palestinskega centra PEN, so sporočili iz Slovenskega centra PEN. V Mednarodnem PEN so izrazili zgroženost nad brezobzirnim ustrahovanjem, poniževanjem in fizičnim nasiljem vojakov. Po njihovih besedah so to »strahopetna dejanja, ki jih ne smemo dopuščati«.

Mednarodni PEN je pozval odgovorne k odgovornosti, obenem pa v izjavi, objavljeni na spletni strani združenja, izrazil solidarnost s književnico in vsemi palestinskimi literati, ki živijo pod izraelsko okupacijo in se vsak dan soočajo z grožnjami in nasiljem. »Še naprej pozivamo k prenehanju okupacije palestinskih ozemelj in potekajoče vojne v Gazi,« je poudaril predsednik mednarodnega PEN Burhan Sonmez.

Označili s teroristko

Awwad je Mednarodnemu PEN sporočila, da je bila fizično napadena in ponižana, ko so jo izraelski vojaki ustavili in pridržali. Vozila se je domov z izvodi svojih knjig. Ko so jih vojaki videli, so njo in avtomobil preiskali. Ob tem so jo zmerjali s teroristko in ji grozili s stavki, kot je: »Teroristi, kot ste vi, morajo umreti in želim si, da bi to lahko storil.«

V času štiriurnega pridržanja so jo večkrat brcnili in udarili, zasliševali pa so jo o vsebini njenih besedil. Po njeni oceni jih je razjezil uvod ene izmed njenih knjig, v kateri je predstavila svojo biografijo in razmišljala o dolgi zgodovini osvobodilnega boja Palestincev. Vojaki so ji zasegli knjige in ji izdali poziv, naj se zglasi na izraelski policijski postaji zaradi preiskave, in sicer zaradi podpiranja Palestine in hujskanja proti Izraelu. Med pridržanjem so ji vojaki uničili fotografijo kultnega palestinskega pisatelja in pesnika Mahmuda Darviša ter ji zasegli in poteptali palestinski šal.

Leta 1951 v Jeruzalemu rojena Hanan Awwad je ena izmed najvidnejših osebnosti sodobne palestinske književnosti. Študirala je književnost na Hebrejski univerzi v Jeruzalemu, na Oxfordu ter na univerzi McGill v Kanadi, nato pa poučevala in vodila oddelka za kulturne študije ter za humanistiko na palestinski univerzi Abu Dis. Več let je bila svetovalka za kulturo voditelja palestinskega gibanja El Fatah Jasserja Arafata. Objavila je več pesniških zbirk in esejev. V okviru Mednarodnega PEN je izborila ustanovitev Palestinskega PEN centra. Kot njegova predsednica je večkrat prišla in dejavno sodelovala na konferencah Slovenskega in Mednarodnega PEN na Bledu, je sporočil književnik Boris A. Novak, član Slovenskega centra PEN.