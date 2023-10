»Izraelsko-palestinski konflikt nujno potrebuje rešitev«

V nadaljevanju preberite:

Salah Abdel Šafi je veleposlanik predstavništva Palestine na Dunaju, ki pokriva tudi Slovenijo. Šafi je tudi predstavnik Palestine v generalni skupščini Združenih narodov. Pogovarjala sva se o dogodkih v Izraelu in Palestini po sobotnem vdoru pripadnikov Hamasa v Izrael, grozodejstvih, ki so sledila, in silovitem, neselektivnem izraelskem bombardiranju območja Gaze.

Kako ste doživeli sobotni Hamasov vpad z območja Gaze na izraelsko ozemlje in silovito nasilje? Kaj ste čutili v soboto zjutraj?

Vsi smo bili presenečeni in šokirani. Naj takoj poudarim, da vsi napadi na civiliste, ne glede na to, od kod prihajajo, niso le kršitev mednarodnega humanitarnega prava, ampak so tudi proti naši veri in tudi naši, palestinski tradiciji.

Bi pa rad poudaril, da moramo te dogodke postaviti v kontekst. Kontekst je okupacija, ki traja že 75 let. Kontekst so popolna blokada Gaze, ki jo izvaja Izrael od leta 2007, in intenzivna gradnja ilegalnih judovskih naselbin na okupiranem Zahodnem bregu ter tudi konstantni vpadi izraelskih varnostnih sil v mesta, vasi in begunska taborišča. In to Izrael počne nekaznovano. Obenem v mednarodni skupnosti ni nikakršne volje po začetku resnega političnega procesa. Vsi ti dejavniki so pripomogli k tej eksploziji. Opozarjali smo, dolga leta, da bi se kaj takega lahko zgodilo, če ne bo mirovnega procesa. Žal se je ta eksplozija dejansko zgodila.