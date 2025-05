V nadaljevanju preberite:

Skoraj deset let po izbruhu afere Dieselgate so v Nemčiji na zaporni kazni obsodili prva dva nekdanja menedžerja v koncernu. Sodba sicer še ni pravnomočna. Afera je izbruhnila jeseni leta 2015 in je močno škodovala ugledu VW pa tudi ugledu Nemčije.