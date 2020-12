Janez Janša kot orodje strategije Viktorja Orbána

V intervjuju preberite:

»Madžarska danes ni več demokratična država. In težava je, da ji zelo hitro sledijo tudi nekatere druge države, s Poljsko na čelu. To nevarno drsenje v avtoritarizem postaja eksistencialni problem za Evropsko unijo,« je posvaril Roger Dan Kelemen, profesor političnih ved in prava na univerzi Rutgers v New Jerseyju, kjer vodi tudi oddelek za študij politike Evropske unije, ki je poimenovan po Jeanu Monnetu.