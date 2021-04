Japonska bi ostala dežela vzhajajočega sonca

V nadaljevanju preberite:

Ko bo Jošihide Suga jutri prestopil prag Bele hiše, bo to pomemben trenutek v nastajanju svetovne ureditve po pandemiji. Pustimo ob strani dejstvo, da bo prvi tuji državnik na obisku pri ameriškem predsedniku Joeju Bidnu, pa tudi to, da bo za japonskega premiera to prvi odhod v ZDA, odkar je prevzel krmilo.