Japonski parlament izvolil Kishida za novega japonskega premierja

Po glasovanju se je Kishida priklonil poslancem, ni jih pa nagovoril. FOTO: Kim Kyung-hoon/Reuters

Japonski parlament je danesizvolil za novega japonskega premierja. Za Kishida je glasovalo 311 poslancev, 124 poslancev je svoj glas namenilo voditelju opozicije. Po pričakovanjih naj bi predsednik nove japonske vlade kmalu obelodanil sestavo vlade, v kateri bodo predvidoma tako stari kot novi obrazi.Po glasovanju se je Kishida priklonil poslancem, ni jih pa nagovoril. Pred glasovanjem je novinarjem izjavil, da je pripravljen za ta vodilen položaj, poroča francoska tiskovna agencija AFP. »Menim, da bo to nov začetek v pravem pomenu besede. Z močno voljo se bom lotil izzivov in odločno prispeval k podobi prihodnosti,« je dejal 64-letni Kishida, ki je na tem položaju nasledil dosedanjega premierjaNovi japonski premier naj bi kmalu sporočil sestavo svoje vlade, v kateri naj bi položaj ministra za zunanje zadeve in za obrambo po poročanju lokalnih medijev obdržala dosedanja ministra Toshimitsu Motegi in. Vodenje finančnega ministrstva naj bi prevzel, ki bo na tem položaju nasledil svojega svakaPo napovedih naj bi v novi japonski vladi bile tri ženske, med njimi, ki naj bi naslovila upadanje rodnosti na Japonskem. Noda se je sama neuspešno potegovala, da bi po odstopu Suge prevzela vodenje japonskih liberalnih demokratov (LDP). V vladi bosta tudi ministrici za cepljenje in digitalizacijo.Zmerni Kishida bo poleg premierskega položaja ohranil položaj predsednika LDP in bo tako stranko popeljal na splošne volitve, ki naj bi bile novembra letos. Po navedbah lokalnih medijev naj bi novi japonski premier datum volitev preložil na 31. oktober, kar je nekaj tednov prej, kot je bilo sprva pričakovano.Suga se je vodenju države in LDP odpovedal septembra, po vsega letu dni na položaju, saj je postal tarča ostrih kritik zaradi svojega upravljanja s pandemijo, še posebej zaradi med ljudmi nepriljubljene odločitve, da Japonska kljub zdravstveni krizi gosti poletne olimpijske igre. Po odstopu Suge je vodenje LDP 29. septembra prevzel Kishida.